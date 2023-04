Life By You, Game Saingan The Sims dari Mantan Pegawai EA

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Life By You menjadi game terbaru dengan genre Life-Simulator yang siap menjadi penantang dari The Sims. Jika membahas genre tersebut, pastinya tidak akan pernah luput dengan hadirnya game The Sims yang menjadi salah satu game legendaris.Life By You dikatakan akan menjadi rival terberat dari The Sims adalah game tersebut merupakan game free-roam layaknya game-game AAA (GTA, Cyberpunk, atau Red Dead Redemption).Paradox Interactive mengatakan bahwa game ini memungkinkan para pemain untuk berkendara tanpa memerlukan expansion pack, hal ini merupakan hal yang tidak dimiliki oleh The Sims.Selain itu, hal yang perlu diketahui oleh para pemain adalah game Life By You merupakan game yang minim expansion pack demi mencoba hal baru seperti memelihara hewan, berkendara, atau melakukan sebuah party. Paradox Interactive sendiri sudah menyediakan semuanya tanpa mengharuskan para pemain membeli expansion pack.Jadi, bisa dikatakan dengan memainkan game ini para pemain bisa melakukan kustomisasi dunia mereka sendiri dalam Life By You. Emosi dari setiap karakter atau avatar yang sudah dibuat akan menjadi lebih dalam layaknya manusia sungguhan. Hal ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh Roy Humble agar membuat para pemain mempunyai perasaan kepada avatar yang dibuat.Paradox Interactive menekankan bahwa game ini melebihi genre Life-Simulator, tetapi Real Life-Simulator Game. Mereka mengklaim bahwa game ini akan sangat menyerupai kehidupan nyata, sehingga menjadikan game ini sebagai game dengan game bergenre Life-sim terbaik.Diharapkan dengan adanya informasi ini, pihak The Sims 4 akan secara besar-besaran merubah modding mereka agar bisa menandingi Life By You yang akan segera rilis pada 12 September mendatang. Pemain sudah bisa melakukan pre-order hari ini melalui Epic Game Store.