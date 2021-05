Hari Ini, Wakil Indonesia Bertanding di Free Fire World Series 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Wakil Indonesia bakal berlaga menghadapi tim esports besar dari negara lain dalam Free Fire World Series 2021 Singapore (FFWS 2021 SG).Turnamen internasional ini akan dimulai pada hari ini, 28 Mei 2021 dengan babak Play-Ins dan akan diakhiri dengan babak Finals pamungkas pada 30 Mei.Sebanyak total 18 tim dari 11 wilayah seluruh dunia akan berkumpul di Singapura dan bersaing untuk mendapatkan sebagian dari total hadiah senilai USD2.000.000 (setara dengan Rp28 miliar), hadiah terbesar sepanjang sejarah turnamen Free Fire.Free Fire World Series adalah turnamen esports internasional tertinggi dari Free Fire. Free Fire World Series 2019 merupakan kompetisi perdana yang diklaim telah disaksikan lebih dari 2 juta penonton online secara bersamaan di acara puncaknya.Christian Wihananto, Produser Garena Free Fire Indonesia turut mengajak para survivor di Indonesia untuk mendukung Evos Divine dan First Raiders, selaku dua tim perwakilan Indonesia di turnamen ini.“Kedua tim nasional ini sudah menempuh jalan panjang sejak FFML Season III 2021 pada Januari-Februari hingga FFIM 2021 Spring pada April-Mei lalu sebelum akhirnya dapat mewakili Indonesia di turnamen Free Fire World Series 2021 Singapore.Kami berharap kedua tim dari Indonesia, EVOS Divine dan First Raiders akan mampu bertarung dengan baik dan sportif melawan tim-tim terbaik Free Fire dari seluruh dunia di Singapura bahkan hingga mendapatkan gelar juara musim ini," kata Christian.Sebelumnya, EVOS Divine dan First Raiders telah menyisihkan ratusan tim lainnya di dua turnamen tingkat nasional Free Fire Master League (FFML) Season III dan Free Fire Indonesia Masters (FFIM) 2021 Spring.Setelah berhasil keluar sebagai juara 1 dan 2 dari FFIM 2021 Spring, EVOS Divine dan First Raiders kemudian berhasil meraih gelar "The Masters" dan berhak menjadi perwakilan Indonesia di kejuaraan dunia FFWS 2021 SG.World Series edisi 2021 akan diadakan secara offline di Marina Bay Sands Expo and Convention Centre di Singapura. Acara ini dinilai menandai langkah awal kembalinya pertandingan esports internasional Free Fire setelah turnamen pada tahun 2020 diadakan sepenuhnya secara online.Garena mengaku telah bekerja sama dengan otoritas lokal dan telah menerapkan langkah-langkah pengawasan dan perlindungan yang ketat.Jadwal Penayangan dan Format PertandinganPara penggemar Free Fire dapat menonton babak Play-Ins mulai pukul 19.30 WIB pada tanggal 28 Mei dan babak Finals mulai pukul 19.30 WIB pada tanggal 30 Mei.(MMI)