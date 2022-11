Besok, 4 Wakil Indonesia Bertarung di AOV Premier League 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menyusul berakhirnya final liga pro lokal, Arena of Valor (AOV) telah mengumumkan 12 tim yang akan melaju ke Group Stage Arena of Valor Premier League (APL) 2022: Vietnam.Dari Rabu 16 November hingga Senin 21 November 2022, tim terbaik dari setiap liga, termasuk di antaranya 3 tim dari Indonesia akan bertarung menghadapi lawan-lawan kuat guna mengamankan tiket ke fase turnamen berikutnya.Season winter ini, APL 2022: Vietnam merayakan kembalinya turnamen internasional offline dengan slogan resminya “We have no limits”. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, para player dan challengers (panggilan untuk fans AOV) dari seluruh dunia akhirnya dapat berkumpul secara langsung untuk menjadi bagian dari aksi yang menegangkan di Ho Chi Minh City, Vietnam.Turnamen tahun ini juga telah menyaksikan lahirnya tim-tim kuat baru dari berbagai region. Melalui tema besar melampaui batas dan keluar dari zona nyaman, AOV mengharapkan generasi player dan challengers dapat tampil dengan kepercayaan diri dan semangat tinggi untuk menaklukkan setiap arena pertempuran.Undian fase Group Stage membagi 3 tim teratas dari 4 liga pro - yaitu Arena of Glory (AOG),AOV Star League (ASL), Garena Challenger Series (GCS) dan ROV Pro League (RPL) - secara acak ke dalam 4 grup berbeda. Dalam rentang waktu 6 hari, setiap tim akan bersaing memperebutkan satu dari delapan slot di babak Playoff.Challengers dapat menantikan aksi mencekam di Babak Grup saat pro player AOV dari liga yang berbeda bertarung secara langsung, termasuk juara dari musim esports AOV sebelumnya.Berikut adalah pembagian Grup di APL 2022: Vietnam:Bikertopia Esports, KFC x Talon, Box GamingSaigon Phantom, ARCHANGEL, MAD TeamDewa United Esports, V Gaming, Buriram United EsportsBacon Time, Flash Wolves, DG EsportsChallengers, sebutan gamer AOV, dapat menantikan berbagai aksi sengit dari para mantan juara yang akan bertanding di arena tahun ini. Seperti KFC x Talon sebagai Juara AOV World Cup 2021, MAD Team sebagai Juara AOV International Championship (AIC) 2020 MAD Team, Buriram United Esports sebagai Juara AIC 2021, dan V Gaming yang merupakan juara AIC 2022.Dewa United sebagai wakil Indonesia dengan titel juara AOV Star League Winter 2022 akan tergabung di Grup C bersama Runner-Up Arena of Glory Winter 2022, V Gaming dan Runner Up RoV Pro League 2022 Winter, Buriram United Esports.Dewa United akan berhadapan dengan V Gaming pada 16 dan 19 November 2022. Sementara itu, laga Dewa United kontra Buriram United Esports akan tersaji pada 18 dan 21 November 2022.Sementara itu, wakil Indonesia lainnya Archangel sebagai Runner-Up AOV Star League Winter 2022 akan bertanding di Grup B dan menghadapi Saigon Phantom sebagai juara Arena of Glory Winter 2022 dari Vietnam dan juara ketiga Garena Challenger Series Summer 2022 MAD Team dari Taiwan.Archangel akan melawan Saigon Phantom pada 17 dan 20 November 2022 dan melawan MAD Team pada 18 dan 21 November 2022. Di sisi lain, wakil terakhir dari Indonesia DG Esports akan tergabung di Grup D dan bersaing dengan tim Bacon Time dari Thailand sebagai juara RoV Pro League 2022 Winter dan Flash Wolves dari Taiwan sebagai Runner-Up Garena Challenger Series Summer 2022.DG Esports akan melawan Bacon Time pada 16 dan 19 November 2022 dan melawan Flash Wolves pada 18 dan 21 November 2022.Sesuai dengan aturan global ban pick yang mempromosikan gameplay beragam dan strategis, hero-hero yang digunakan di game sebelumnya tidak dapat digunakan oleh tim yang sama untuk game berikutnya dari pertandingan yang sama.Aturan ini akan diterapkan di seluruh pertandingan dengan format Best-of-5 (BO5) dan Best-of-7 (BO7). Satu-satunya pengecualian dalam turnamen ini hanya ada pada game ke-7 yang dimainkan dalam format BO7, dan aturan global ban pick akan diganti dengan aturan ban pick turnamen reguler.