PUBG Mobile Bawa 16 Tim Terbaik ke Dubai

Jakarta: PUBG Mobile Global Championship (PMGC) Season Zero babak League ditutup, dengan 16 tim yang lolos ke PMGC Season Zero Grand Finals bulan depan.Setelah melewati empat minggu pertarungan antara 24 tim profesional terbaik di dunia, 6 tim dari Asia Tenggara (SEA) telah membuktikan kemampuan mereka melampaui yang lain dengan mengklaim posisi di 16 tim terbaik.Bersama dengan top tim lainnya, Bigetron Red Aliens dan Aerowolf Limax dari Indonesia akan berjuang untuk meraih kejayaan esports dan memenangkan prize pool USD2.000.000 pada PMGC 2020 Finals di Dubai.Dimulai pada 21 Januari hingga 24 Januari 2021, PMGC Grand Finals akan disiarkan secara langsung ke seluruh dunia di Dubai, didukung oleh Departemen Pariwisata dan Pemasaran Dubai (Dubai Tourism) serta Dewan Olahraga Dubai.Tidak dibuka untuk umum, acara offline ini menyediakan para tim dengan kualitas arena yang setara, mencegah terjadinya keadaan yang merugikan akibat ping. Prize pool dari PMGC Finals yaitu sebesar USD2 juta, juga merupakan yang terbesar dalam sejarah PUBG Mobile dalam satu turnamen hingga saat ini.“Pariwisata Dubai terus bekerja sama dengan perusahaan global untuk menyoroti keragaman daya tarik kota dan destinasi tujuan melalui konsep yang kreatif, sehingga menarik dan mendorong wisatawan global untuk mengunjungi Dubai," kataIssam Kazim, CEO, Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (DCTCM)."Pemilihan Dubai sebagai lokasi Grand Finals PMGC merupakan cerminan dari kemitraan kami yang kuat dengan PUBG Mobile, dan lebih jauh akan meningkatkan posisi Dubai sebagai pusat esports terkemuka di dunia.”Pada PMGC League, Four Angry Men (4AM) menyelesaikan babak League di posisi teratas, diikuti oleh Bigetron Red Aliens di posisi kedua dan RRQ Athena di tempat ketiga.Selama empat minggu Super Weekends, tim SEA telah menunjukkan penampilan yang spektakuler dan menutup minggu terakhir dengan pencapaian tertinggi, yaitu 6 tim memasuki final: Bigetron Red Aliens, RRQ Athena, Secret Jin, POWER888 KPS, Aerowolf Limax dan Team Secret dari Malaysia, dibandingkan dengan region lainnya yaitu 2 tim dari South Asia, 1 tim dari Americas dan 4 tim dari EMEA.Dalam perebutan piala juara ini, semua tim teratas akan membalas dan menghentikan dominasi 4AM, untuk menjadi tim nomor satu diPMGC Grand Finals.“Setelah mengadakan PMGC League secara online, kami ingin memberi penghargaan kepada finalis dan pemain kami dengan sebuah turnamen yang cocok bagi para juara yang menginspirasi,” kataDirector of PUBG MOBILE Global Esports, James Yang.(MMI)