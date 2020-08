PUBG Mobile Siapkan PMPL, Hadiah Total Rp2,2 Miliar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Turnamen esports berskala dunia, PUBG Mobile World League (PMWL) Season Zero wilayah timur, telah menobatkan tim asal Indonesia, Bigetron Red Aliens (Bigetron RA) sebagai juara Grand Final PMWL Season Zero 2020. Mereka berhasil mengalahkan 15 tim lainnya yang berasal dari berbagai negara di Asia.Di turnamen yang berlangsung selama empat hari, tanggal 6-9 Agustus 2020, tim Bigetron RA sukses membawa pulang hadiah lebih dari USD150 ribu atau setara dengan Rp2,2 miliar.Pertandingan Grand Final PMWL Season Zero yangdisiarkan secara live streamingdan berjalan dengan format baru, yaitu mempertandingkan 24 ronde dalam empat hari. Pertandingan berlangsung sangat alot dan kompetitif karena penentuan juara antara tiga tim teratas, yaitu Bigetron RA, Orange Rock, dan RRQ Athena, harus terjadi pada ronde terakhir di Map Erangel.Kegigihan dan konsistensi bermain yang dimiliki tim Bigetron RA, akhirnya berbuah manis. Meskipun hanya bisa mengamankan posisinya di peringkat enam di ronde terakhir tersebut, poin Bigetron RA sudah tidak dapat terkejar oleh pesaing lainnya, timOrange Rock dan juga RRQ Athena, yang harus puas berada di peringkat ke 7 dan 8 dengan point 278 dan 276.Sementara Bigetron RA, mantap berada di puncak klasemen akhir dengan 287 total poin, berbeda 9 poin dari Orange Rock dan 11 poin dari RRQ Athena.Kemenangan Bigetron RA di kompetisi Wilayah Timur ini, menunjukan pengalaman dan mentalitas yang sangat kuat dari para pemainnya. Pada hari pertama, Bigetron RA hanya mampu berada diposisi terakhir (posisi 16).Namun ternyata di hari ke empat, mereka berhasil menyelesaikan turnamen ini dengan sangat baik dan mampu berada posisi pertama dengan hanya bermodalkan dua kali Winner Winner Chicken Dinner.Kemenangan tim Bigetron di ajang ini semakin memantapkan posisi Indonesia di mata dunia. Salah satu pemain dari Bigetron Red Aliens, Zuxxy, saat diwawancarai sesaat setelah Bigetron RA diumumkan sebagai juara di PMWL Season Zero Wilayah Timur mengungkapkan rasa lega dan bangga telah memenangkan PMWL Season Zero ini."Bisa dibilang di turnamen ini, tim Bigetron RA menang secara dramatis, karena dari awal hingga akhir pertandingan terjadi kejar mengejar point yang sangat ketat antar tim. Kami pun ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang mendukung penuh kami selama ini. BTR WIN!” kataZuxxy.PUBG Mobile juga memberikan berbagai hadiah in-game bagi penggemar dan komunitas. Pada pertandingan yang berlangsung secara live streaming mereka yang bermain bisa mendapatkan hadiah-hadiah menarik melalui inbox di dalam game PUBG Mobile.Di kesempatan yang sama, PUBG Mobile juga telah mengumumkan para pemenang Fan Favorite Players dari seluruh dunia. Di PMWL Season Zero wilayah Jepang, terpilih SaRa dari Reject Scarlet; wilayah Asia Selatan dimenangkan oleh scOutOP dari Orange Rock.Untukwilayah Asia Tenggara oleh Fredo dari Yoodo Gank, wilayah Amerika oleh Ayala dari Team Queso, wilayah Timur Tengah dan Afrika oleh BABYe dari tim FRAG Machines, wilayah Eropa oleh Solkay dari Futbolist, wilayah Korea oleh Sayden dari tim T1 Esports, dan hasil dari Wildcard terplih ChocoNuTx dari tim NoChance Team.Masing-masing pemain yang memperoleh penghargaan tersebut berhak mendapatkan penghargaan berupa uang tunai sebesar USD2.000 atau setara Rp29,6 juta.Setelah ini, PUBG Mobile akan kembali mengadakan turnamen PUBG Mobile Pro League (PMPL) Season 2 pada tanggal 14 Agustus 2020 mendatang. Dalam turnamen ini, 24 tim terbaik Indonesia yang terdiri dari 16 tim yang lolos ke Grand Final PMPL Season 1 dan delapan tim yang telah lolos pada babak PUBG Mobile Indonesia National Championship pada bulan Juli lalu, akan saling bertanding untuk memperebutkan total hadiah dari Prize Pool sebesar kurang lebih Rp2,2 miliar.(MMI)