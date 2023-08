Game Revelation: Infinite Journey Kembali Gelar Turnamen Throne of Power

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sukses menggelar turnamen besar skala Asia Tenggara bertajuk ‘Blaze of Glory 2023’ pada bulan Mei hingga Juli, game Revelation: Infinite Journey lewat VNG Games kembali mengumumkan turnamen terbaru.Mereka menggelar turnamen ‘Throne of Power 2023’ yang dimulai sejak tanggal 1 Agustus hingga 10 September 2023. Turnamen ini disebut mengusung sistem unbalanced mode yang dipastikan lebih seru. Pendaftaran untuk mengikuti turnamen ini juga sudah dibuka.“Kami sangat senang melihat turnamen Blaze of Glory 2023 dapat mempersatukan para pemain dari Asia Tenggara melalui pertarungan yang kompetitif dan sportif, di mana para peserta dapat mengingat rasa kebersamaan dalam tim melalui setiap pertandingan yang ada,” tulis tim Revelation VNG Games dalam informasi yang diterima.“Kami sangat senang melihat turnamen Blaze of Glory 2023 dapat mempersatukan para pemain dari Asia Tenggara melalui pertarungan yang kompetitif dan sportif, di mana para peserta dapat mengingat rasa kebersamaan dalam tim melalui setiap pertandingan yang ada,” sambungnya.Keberhasilan dan antusiasime turnamen ‘Blaze of Glory 2023’ SEA Tournament diklaim menjadi era baru untuk esports di genre game massively multiplayer online role-playing game (MMORPG)Sistem unbalanced mode pada turnamen ‘Throne of Power 2023’ sangat cocok bagi mereka yang mau menunjukkan kekuatan sebenernya kepada seluruh pemain Asia Tenggara. Sistem ini untuk pertama kalinya akan digunakan dalam sejarah game Revelation: Infinite Journey.Berbeda dengan sistem balanced yang dipakai dalam turnamen Blaze of Glory 2023, sistem unbalanced mode menuntut seberapa lihai pemain dalam memaksimalkan kemampuan dalam bermain, penggunaan item dan pet, serta cara berpikir yang strategis.Turnamen Throne of Powers 2023 memiliki beberapa fase dan babak penyisihan seperti fase Registrasi dan Penyisihan yang akan berlangsung pada 1-24 Agustus 2023, fase Group Stage yang akan berlangsung pada 31 Agustus hingga 3 September 2023, dan fase Knockout Stage yang akan berlangsung pada 9-0 September.Pemenang dari “Throne of Power 2023” akan mendapatkan title eksklusif serta berbagai hadiah eksklusif lainnya termasuk Divine Jade, Kostum Reverie of Victors, Patung in-game, dan masih banyak hadiah item lainnya.