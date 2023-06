Dua Tim Indonesia Lolos ke Turnamen APL 2023 di Thailand

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dua tim Indonesia, Kagendra dan Dewa United Esports, lolos ke panggung utama turnamen internasional Arena of Valor Premier League (APL) 2023, di Bangkok, Thailand, Rabu 28 Juni 2023.Dikutip dari keterangan resmi, kedua tim asal Indonesia itu sebelumnya lolos dari kompetisi AOV Star League Spring (ASL) 2023.Keduanya akan bertemu dengan tim AOV terbaik dari Vietnam, Thailand, dan Taiwan di APL 2023 dan memperebutkan bagian terbesar dari prize pool senilai USD500.000.Perjalanan Kagendra dan Dewa United Esports dimulai dengan pertarungan di babak Group Stage. Keduanya tergabung di Grup B bersama Bacon Time (TH), Bikertopia Esports (TH), ONE Team (TW), Heavy (Vietnam), dan Valencia CF eSports (TH).Sementara itu, Grup A diisi Buriram United Esports (TH), eArena (TH), Flash Wolves (TW), Hong Kong Attitude (TW), Most Outstanding Player (TW), Saigon Phantom (VN), dan V Gaming (VN).Di babak Group Stage, Kagendra akan menghadapi Bacon Time dari Thailand di pertandingan perdana yang berlangsung Rabu (28/6).Sementara itu, Dewa United baru akan menjalani pertandingan perdana mereka melawan ONE team dari Taiwan pada Kamis (29/6).Kagendra dan Dewa United Esports akan saling berhadapan pada 5 Juli untuk memperebutkan tiket menuju babak selanjutnya.Babak Group Stage akan dilaksanakan pada 28 Juni hingga 9 Juli dengan menggunakan format single round robin best of 3. Nantinya, setiap tim akan bertanding sebanyak enam kali dan hanya empat tim teratas dari masing-masing grup yang bisa lolos ke babak perempat final pada 13-16 Juli.Di babak tersebut, delapan tim yang lolos akan bertarung kembali dalam format double-elimination best of 5 untuk memperebutkan dua slot ke babak semifinal.Sedangkan babak semifinal akan digelar pada 22-23 Juli dengan menggunakan format double elimination dan babak grand final digelar pada 23 Juli dengan format single elimination best of 7.