Ini Jadwal Turnamen DOTA 2 The International 11 Singapura

Jakarta: Valve sebagai pemilik dan penyelenggara turnamen esports game DOTA 2 The International minggu lalu telah mengumumkan bahwa Singapura akan menjadi lokasi event esports tahunan terbesar.Kini informasi terkait tanggal pelaksanaan DOTA 2 The International 11 sudah diumumkan. Valve akan menyelenggarakan turnamen esports ini pada bulan Oktober tepatnya di tanggal 8 hingga 30 Oktober 2022. Durasi ini diklaim sebagai event DOTA 2 The International terpanjang yang pernah digelar.Dikutip dari situs resmi DOTA 2, tanggal 8-12 Oktober akan berlangsung babak Last Chance Qualifiers dan dilanjutkan Group Stage di tanggal 15-18 Oktober 2022. Di tahap tersebut akan ada 20 tim esports yang memperebutkan peluang menuju Main Event.Babak Playoff akan berlangsung tanggal 20-23 Oktober di Suntec Singapore dan Finals di 29-30 Oktober berlokasi di Singapore Indoor Stadium termasuk penyerahan piala Aegis of Champions.Melihat lokasi The International 2022 sangat dekat dari Indonesia, maka kemungkinan banyak penggemar DOTA 2 yang rela terbang ke negara tetangga untuk menyaksikan langsung keseruan turnamen esports kelas dunia tersebut.Sayangnya pihak Valve belum merilis harga tiket untuk menonton pertandingan ini. Tiket yang ditawarkan biasanya terdiri dari jenis paket menonton rangkaian pertandingan atau babak dan jenis tiket per hari.Pada laga DOTA 2 The International 2019 di Shanghai, Tiongkok tiket yang dijual berkisar CNY499 atau Rp1 juta hingga CNY 2099 atau Rp4,5 juta. Setiap transaksi hanya diperbolehkan membeli dua tiket.