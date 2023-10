GameHers Summit Komitmen Ciptakan Ruang Aman Bagi Gamer Perempuan

Advertisement

(MMI)

Jakarta: Platform transaksi digital sektor game asal Indonesia, UniPin, kembali menggelar kegiatan kampanye dukungan kesetaraan gender di sektor esports. Mereka menggelar konferensi GameHers Summit yang berlangsung di kantor Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI).GameHers Summit adalah kelanjutan dari rangkaian kegiatan GameHers sebelumnya, sebagai perwujudan komitmen penyetaraan antara laki-laki dan perempuan di industri gaming dan esports.Pada acara ini, UniPin, Samsung Odyssey, dan Luna Nera kembali mengundang perempuan- perempuan yang aktif di industri esports untuk sesi sharing dan berkoneksi, merayakan keberadaan mereka sebagai perempuan dalam esports.Hadir dalam gelaran ini di antaranya adalah Debora Imanuella selaku pendiri dari Luna Nera dan SVP UniPin Global Esports & Community, Shinta ‘Shintabubu’ Witoyo selaku pemilik dari Bubu.com dan founder Esports Morph Team.Selain itu ada Revie Sylviana selaku Global Partnerships Meta Southeast Asia, Ellya selaku Enterprise Business Head PT Samsung Electronics Indonesia, Diana Sutrisno selaku Wabendum PBESI, dan Tasia Eda Lestari selaku Assistant Coach & Manager of Bigetron Era.GameHers adalah sebuah inisiatif untuk mendobrak batasan dan membuat sebuah ruang aman perempuan untuk berkumpul dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang membuat pengaruh besar bagi seluruh perempuan di industri ini.Rangkaian talkshow yang digelar bertajuk “Secret Recipe for Women to Thrive Above Prejudices” dan “Intelligence Beyond Beauty and Preservation in a Male-dominated Industry” membahas serba-serbi para perempuan di industri.Di sini dibahas mulai dari mulai dari diskriminasi yang dialami, cara mereka bertahan, hingga kiat-kiat untuk terus bergerak maju melawan diskriminasi. Peserta acara yang seluruhnya perempuan diajak untuk memiliki semangat dan visi yang sama untuk terus maju melawan tantangan.Selanjutnya, ada pula sesi sharing dari para pemain profesional. Dalam sesi bertajuk “Diskriminasi & Pelecehan pada Skena Kompetitif Esports Perempuan” dan “Pentingnya Personal Branding dalam Industri Gaming”.Para peserta diajak mendengar langsung pengalaman-pengalaman yang dibagikan oleh para pemain yang terjun langsung di lapangan serta para gamers perempuan yang melakukan kegiatan bermain game sebagai passion dan hobi.“Melalui GameHers, kami ingin menciptakan sebuah ruang aman bagi para perempuan, mengingatkan mereka bahwa mereka punya rekan-rekan sesama perempuan yang antusias dengan gaming untuk mengadu dan bercerita,” tutur Debora Imanuella.“Tantangan yang dihadapi bersama diharapkan akan perlahan-lahan hilang sehingga tidak ada lagi batasan untuk para gamer perempuan dalam berkarya, berprestasi, dan tentunya bermain game,” tandasnya.