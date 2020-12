Bigetron dan Aerowolf Limax Lolos Ke Grand PMGC Final di Dubai

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kompetisi esports berskala dunia, PUBG Mobile Global Championship (PMGC) babak League, baru saja usai digelar Minggu malam 20 Desember 2020. Turnamen ini mengukuhkan tim asal Tiongkok, Four Angry Men (4AM) sebagai pemuncak klasemen.Peringkat ke-2 diduduki oleh tim asal Indonesia, Bigetron Red Aliens (BTR), yang memperoleh hadiah uang tunai sebesar USD125 ribu. Sebagai juara babak League, tim 4AM berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar USD300 ribu, sekaligus langsung lolos ke babak Grand Final yang akan diselenggarakan di Dubai pada awal tahun depan, bersama Bigetron Red Aliens dan Aerowolf Limax.PMGC League Season Zero telah mempertandingkan 24 tim terbaik dari seluruh dunia dengan 108 babak, yang telah berlangsung selama empat minggu mulai dari tanggal 24 November hingga 20 Desember 2020.Untuk bisa menjadi 16 tim terbaik yang lolos ke grand final dan memperebutkan total prize pool USD2 juta, masing-masing tim harus bersaing ketat dan menunjukkan kualitas terbaiknya dalam bertempur di kompetisi PMGC babak League kemarin.Perjalanan tim 4AM menuju puncak klasemen tidak diraih dengan mudah. Mereka harus bersaing sangat ketat dan intens dengan Bigetron Red Aliens.Kemenangan tim 4AM akhirnya ditentukan di Super Weekend minggu terakhir dengan perbedaan 70 poin, setelah posisi puncak klasemen hingga Super Weekend minggu ke-3 terus diduduki tim BTR.Salah satu pemain 4AM, 33Svan berhasil meraih predikat sebagai League MVP dan berhak membawa pulang hadiah uang sebesar USD10 ribu.“Banyak pengaruh yang terjadi pada kompetisi ini, yang paling mempengaruhi adalah perubahan zona yang sangat berbeda dari kompetisi sebelumnya dan hal tersebut harus kami pelajari lagi”, jelas Isfan Satria, Manajer dari Bigetron Red Aliens.“Terima kasih telah mendukung Bigetron Red Aliens, namun kami mohon maaf belum bisa memberikan hasil yang maksimal. Kami akan mengevaluasi permainan di kompetisi ini dan semoga di kompetisi berikutnya, kami dapat merebut gelar juara dan memberikan lagi piala di Grand Final, yang dapat menjadi kebanggaan Indonesia,” tambah Isfan.“Kami sangat senang dan deg-degan saat ini bisa lolos ke Grand Final. Bagi para fans Aerowolf Limax, terima kasih banyak atas dukungannya. Dukungan kalian sangat menyemangati kami untuk bisa meraih juara atau paling tidak posisi tinggidi Grand Final,” kataRafif "SuperUna" Febriano, salah satu pemain Aerowolf Limax.Adapun ke 15 tim lain yang akan melaju ke babak selanjutnya bersama 4AM, adalah: 2 tim asal Indonesia: Bigetron Red Aliens dan Aerowolf Limax; 3 tim asal Thailand: RRQ AThena, Secret Jin dan POWER888 KPS; 1 tim dari Negara Persemakmuran: Konina Power; 2 tim asal Turki: Klas Digital Athletic dan Futbolist; 1 lagi tim asal Tiongkok: Nova Esports; 1 tim asal Nepal: Abrupt Slayers; 1 tim asal Brasil: A7 eSports; 1 tim asal Mongolia: ZEUS ESPORT; 1 tim asal Rusia: Natus Vincere; 1 tim dari Malaysia: Team Secret, dan 1 tim dari Bangladesh: A1 eSports.Untuk Grand PMGC Finals mendatang, PUBG Mobile Esports telah mengumumkan Dubai, Uni Emirat Arab sebagai panggung dari pertarungan 16 tim profesional terbaik yang telah lolos kualifikasi, dan akan berlangsung pada tanggal 21 Januari 2021 hingga 24 Januari 2021.“Saksikan dan nantikan kejutan lainnya pada PMGC Champion pertama di Dubai,” ungkap Gaga Li, Head of PUBG Mobile SEA Esports.Khusus untukmerayakan keberhasilan keenam tim asal Asia Tenggara yang lolos ke babak Grand Final tersebut, PUBG Mobile mengadakan sebuah event “SEA Teams are Fighting For You”.Para pemain yang telah mendukung tim asal Asia Tenggara selama kompetisi berlangsung, berhak mendapatkan kupon, AG X100, dan Supply Crate, yang akan dikirimkan ke dalam inbox pemain di dalam game.Selain itu, pemain juga bisa mendapatkan hadiah-hadiah menarik lainnya, seperti kostum-kostum eksklusif dalam event “Fight For PMGC” #S.E.A.PRIDE dengan menyelesaikan misi-misi yang diberikan mulai dari tanggal 12 Desember 2020 hingga tanggal 3 Januari 2021 mendatang.(MMI)