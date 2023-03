Garena Gelar Ajang Free Fire Master League Season 7

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Garena secara resmi memulai turnamen Free Fire Master League (FFML) Season 7, disponsori oleh Sukro dan KFC pada tanggal 3 Maret 2023 lalu. Sebanyak 18 tim esports Free Fire dengan skema dan tantangan baru.Tim terbaik akan mendapatkan hadiah utama dari total prize pool sebesar Rp1,2 miliar dan peluang untuk berkompetisi di turnamen Free Fire SEA Invitational (FFSI). FFML Season 7 dimulai melalui babak Qualifier, melibatkan Region Qualifier dan In-game Qualifier.Garena menyebut bahwa kompetisi ini merupakan bagian dari komitmen Garena untuk selalu menghadirkan turnamen esports berkelanjutan dan terbuka. Selain itu, perubahan skema pada tahun ini diharapkan Garena dapat mendorong tingkat kompetitif dan meningkatkan kualitas talenta esports Free Fire di tanah air.Kompetisi FFML akan dimulai dengan League Phase dengan pertandingan pada 3 Maret 2023. Pada fase ini, 18 tim akan dibagi ke dalam tiga grup yang berisi 6 tim, dan sebanyak dua grup akan saling berhadapan di setiap Matchday menggunakan skema Best of Six (BO6).Setiap pekannya, akan ada 3 Matchday sepanjang Jumat, Sabtu, dan Minggu. Setiap Matchday sepanjang League Phase akan dilangsungkan di Studio Sepat 72. Bertanding selama 5 pekan hingga 2 April 2023, 18 tim akan saling beradu untuk menjadi yang terbaik dan mengamankan posisi 12 besar agar bisa melaju ke babak Grand Finals.Selain itu, semua tim juga akan memperebutkan total prize pool sebesar Rp960 juta untuk di babak ini. Pemuncak klasemen pada akhir League Phase akan mendapatkan hadiah bagian terbesar, yaitu senilai Rp400 juta.Ke-18 tim yang akan bertanding di FFML Season 7 terdiri dari 11 tim yang lolos dari FFML Season VI Divisi 1 yaitu SES Alfaink, EVOS Divine, ECHO Esports, ONIC Olympus, RRQ, First Raiders Eclipse, G-Arsy Aphrodite, Bulls Esports, MBR Epsilon, Morph Team, dan MPO Espors.Sementara itu, tiga tim lolos dari FFML Season VI Divisi 2 yaitu Bigetron Delta, First Raiders Storm, dan Tiger Wong Esports, serta tim lainnya lolos dari Babak Qualifier yaitu Kagendra, Dewa United Esports, Genesis Dogma SF, dan Opi Griffin.Sebanyak 12 tim terbaik dari babak League Phase akan melaju ke babak Grand Finals pada pertengahan April 2023. Di pertandingan puncak ini, semua tim akan bertanding pada satu Matchday, dengan skema pertandingan Best of Six (Bo6). Tim yang mampu memuncaki klasemen di babak ini akan dinobatkan sebagai Juara FFML Season 7.