PUBG Mobile World Invitational Siap Digelar, Donasi Rp43,5 Miliar

Jakarta: Jagat game battle royale dari PUBG Mobile bakal kembali menyita perhatian. Game ini bakal menggelar turnamen esports skala internasional tahunannya yaitu PUBG World Invitational (PMWI) pada 22 Juli 2021.Di sini bakal dipertemukan 32 tim esports dari sejumlah negara peserta yang merupakan tim PUBG Mobile terbaik. Turnamen yang akan berlangsung secara online tersebut bakal dibagi terlebih dahulu menjadi dua grup atau divisi, yaitu divisi Timur dan Barat.Menariknya, total hadiah senilai USD3 juta atau kisaran Rp43,5 miliar yang disediakan tidak akan dibawa pulang oleh sang pemenang, melainkan didonasikan langsung ke lembaga atau organisasi kemanusiaan. PUBG Mobile bekerja sama dengan organisasi gamer non-profit Gamers Without Borders.Donasi tersebut akan digunakan untuk menyediakan bantuan menangani Covid-19 di sejumlah negara tertinggal. Gamers Without Borders sendiri menjadi festival esports dan sepenuhnya merupakan gerakan amal yang digagas oleh Saudi Arabian Federation for Electronic and Intellectual Sports dan ESL.“Menyusul kesuksesan PUBG Mobile World League Season Zero dan PUBG Mobile Global Championship pada tahun 2020 lalu, kami sangat senang bisa sekali lagi memperluas rangkaian turnamen global kami dengan World Invitational,” ujar Director of PUBG Mobile Esports, James Yang.“Bersama Gamers Without Borders, kami berdedikasi untuk melanjutkan perjuangan melawan Covid dan lewat ini mengumumkan kontribusi PUBG Mobile berupa donasi senilai USD3 juta yang akan diberikan sebagai bagian dari turnamen,” tambahnya.PUBG World Invitational bisa disaksikan live stream di kanal YouTube, Facebook, Twitch PUBG Mobile Esports dan Nimo TV yang merupakan media partner. Indonesia juga sudah mengirimkan wakil terbaiknya di PMWI East yaitu tim esports Bigetron Red Aliens.(MMI)