SMA Islam Terpadu Bina Bangsa Sejahtera Bogor Juara Futsal EA Sports FC Community

Advertisement

(MMI)

Jakarta: EA Sports Mobile mempersembahkan puncak acara pelaksanaan EA Sports FC Mobile Community Kick Off: Futsal League High School di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada tanggal 20 Desember 2023 silam.Babak kualifikasi dibuka di Premier Futsal Cibinong, Bogor dan Karawaci Futsal Center, Tangerang pada tanggal 2 hingga 3 Desember 2023. Setelahnya, babak kualifikasi juga telah diadakan di Planet Futsal Blu Plaza, Bekasi dan Zeta Sports Center, Jakarta pada tanggal 9-10 Desember 2023.SMA Islam Terpadu Bina Bangsa Sejahtera Bogor berhasil memenangkan juara pertama Grand Final EA Sports FC Mobile Community Kick Off: Futsal League High School dengan total prize pool senilai Rp25.000.000 dan uang pembinaan sekolah sebesar Rp10.000.000. SMKN 1 Bekasi keluar sebagai runner up dan berhasil meraih prize pool senilai Rp20.000.000 serta uang pembinaan sekolah sebesar Rp5.000.000.Sementara itu, juara ketiga diraih oleh SMK Jakarta Barat 1 yang memperoleh hadiah sebesar Rp12.500.000 beserta uang pembinaan sekolah sebesar Rp2.500.000. Selain itu, Kofalludin dari SMA Islam Terpadu Bina Bangsa Sejahtera Bogor juga dinobatkan sebagai Man of The Match alias MVP pertandingan.Top Scorer dimenangkan oleh Ridwan M. dari SMK Jakarta Barat 1 dengan total 14 gol, dan kategori Best Supporter dimenangkan oleh SMKN 1 Bekasi.Di samping pemenang juara kompetisi futsal, terdapat juga Mas Brokoli yang meraih Juara 1, Palak Sondoh yang memenangkan Juara 2, dan Pasti Menang yang berhasil memenangkan Juara 3 pertandingan FC Mobile Exhibition dengan total prize pool senilai Rp5.000.000.Puncak acara diramaikan oleh penampilan dari musisi ternama The Changcuters, For Revenge, Oom Leo Berkaraoke x Onadio Leonardo, serta Rumah Sakit Band. Keempat grup musik ini semakin memantik kemeriahan suasana pesta olahraga futsal dari EA Sports FC Mobile bagi seluruh penonton.Adil Lothar Hasan atau yang akrab disapa Deang, Mobile & Engagement Manager Electronic Arts membagikan pandangannya mengenai acara ini. "EA Sports FC Mobile sangat bangga menjadi bagian dari Community Kick Off dan rangkaian kompetisi Futsal League High School untuk pelajar. Melalui kegiatan kompetisi ini, kami berharap dapat memberikan pengalaman berkompetisi yang tak terlupakan.”Deang melanjutkan, Community Kick Off: Futsal League High School tidak hanya tentang kompetisi futsal, tetapi juga sebagai wujud komitmen EA Sports FC Mobile dan komunitas dalam mendukung dan memajukan olahraga futsal di kalangan pelajar dan Positive Play CharterPemain Timnas Futsal Indonesia, Bambang Bayu Saptaji serta pemain Timnas Sepakbola Indonesia, Sandy Henny Walsh didapuk sebagai Brand Ambassador Community Kick-off yang memberikan inspirasi kepada para peserta, penggemar futsal, dan para pemain EASports FC Mobile. Pesan pembuka berupa video dari Bambang Bayu Saptaji ditampilkan dalam Opening Ceremony gelaran acara ini.EA Sports FC Mobile mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pecinta futsal dan musik, untuk merayakan semangat olahraga dan kebersamaan di Community Kick Off Futsal League High School. Pemain dan masyarakat wajib mengunduh secara gratis di Google Play dan App Store untuk berpartisipasi.