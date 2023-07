Morph Team, Tim Terakhir Indonesia di Ajang FFCS SEA Cup

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Free Fire Clash Squad SEA Cup sudah hampir mencapai akhir, hanya menyisakan babak Final dan Morph Team menjadi satu-satunya tim dari Indonesia yang tersisa. Oleh karena itu, hanya dari Morph Team agar bisa mewujudkan mimpi untuk membawa pulang piala perdana FFCS SEA Cup.Hal ini justru bukan jadi pertarungan mudah. Morph Team harus berhadapan dengan beberapa tim unggulan, terkhusus tim asal Thailand Attack All Around. Jadi, bisa dikatakan bahwa Morph Team harus bekerja keras agar mereka berhasil memenangkan turnamen ini dan mewujudkan mimpi atas kemenangan tersebut.Kompetisi internasional perdana mode clash squad Free Fire ini memang sudah diikuti oleh 16 tim dari berbagai negara, yakni Indonesia, Thailand, Vietnam, dan MCPS. Pada awalnya, Indonesia sudah terwakilkan oleh RRQ Kazu sebagai juara Free Fire Summer Clash, mereka juga bersanding dengan Evos Divine, Morph Team, serta Bigetron Delta.Kini hanya menyisakan Morph Team sebagai ujung tombak bangsa Indonesia. Mereka juga akan bertanding melawan beberapa tim dari luar negeri, terkhusus dari tim-tim yang diwakilkan oleh Negara Thailand.Keberhasilan Morph Team lolos ke babak Final Qualifier tak bisa dilepaskan dari performa apik duet maut AmBot di posisi Rusher dan Piw di Grenadier. Kedua pemain ini menjadi garda terdepan dari Morph Team di medan pertempuran dengan kontribusi eliminasi yang cukup tinggi.AmBot mencatatkan 38 eliminasi, sedangkan Piw 37 eliminasi. Dengan catatan tersebut, AmBot menduduki posisi kedua Top Predator FFCS SEA Cup, hanya kalah dari Jumpp milik Attack All Around. Sementara itu, Piw tied di posisi ketiga dengan Limit dari EArena. Menariknya, hanya Morph yang memiliki dua pemain di daftar Top 5 Predator.Meski begitu, langkah Morph Team membawa pulang piala FFCS SEA Cup dipastikan tidak akan mudah karena mereka akan langsung disambut oleh Attack All Around di babak Final Qualifier. Pasalnya, Attack All Around bisa dikatakan sebagai salah satu tim terkuat dan unggulan di kancah esports Free Fire dunia.Tim asal Thailand ini juga tercatat sebagai juara Free Fire Worlds Series (FFWS) 2022 Sentosa. Semua akan terjawab ketika keduanya bertemu dalam format pertandingan double elimination best of 5 pada Jumat, 14 Juli 2023.Seluruh pertandingan FFCS SEA Cup akan disiarkan secara langsung lewat YouTube, Facebook, TikTok Free Fire Esports ID mulai pukul 17.30 WIB.