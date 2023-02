7 Tim AOV Berhadapan di Turnamen ASL 2023 Spring Siap Pekan ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Turnamen Arena of Valor Star League (ASL) 2023 Spring akan segera dimulai pada Jumat ini 10 Februari 2023 dan mempertemukan tujuh tim terbaik AOV dari kawasan Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina.Semua tim akan bersaing untuk membawa pulang bagian terbesar dari total prize pool senilai Rp365 juta serta hak untuk menjadi wakil di turnamen AOV berskala internasional. Untuk para Challengers, pada kick-off kompetisi atau hari pertama ASL 2023 Spring pada 10 Februari 2023 akan ada hadiah Hero gratis.Tak hanya itu, Challengers juga bisa mendapatkan skin secara gratis di Grand Final ASL pada 12 Maret 2023! Semua hadiah bisa didapatkan dengan memasukkan kode redeem yang akan ditampilkan saat siaran pertandingan di YouTube dan Facebook Garena AOV Indonesia.Setelah melalui tahapan ASL B Series 2023 Spring pada 18-28 Januari 2023, tim Hertz atau yang sebelumnya dikenal Tobad Gaming melanggeng ke ASL 2023 Spring dengan status sebagai pemuncak klasemen.Hertz melaju bersama Æsir, Crazy Goat, dan FKL Bankai yang membuntuti di posisi 2, 3, dan 4. Keempat tim asal Indonesia ini berhasil lolos setelah mengungguli tim-tim dari Singapura, Malaysia, dan Filipina.Tim-tim yang lolos dari ASL B Series 2023 Spring akan bertemu dengan tiga tim yang lolos secara invitational dari ASL 2022 Winter musim lalu, yaitu Dewa United Esports, Draven, dan Kagendra.Secara berurutan, ketiga tim ini menduduki posisi 2, 3, dan 4 ASL 2022 Winter. Sementara itu, ArchAngel sebagai tim juara musim lalu memutuskan untuk tidak ikut serta dalam kompetisi musim ini.Kendati demikian, para pemain ArchAngel dari musim lalu seperti Hendo Paska (Senko) dan Farhan Akbari (Albion) akan tetap berkompetisi di ASL 2023 Spring. Namun, mereka akan tampil dengan seragam baru setelah hampir seluruh tim ArchAngel diakuisisi oleh Kagendra.Hal ini tentunya akan membuat posisi Kagendra semakin kuat untuk menyongsong musim baru dengan skuad berisikan para juara dari Archangel.ASL 2023 Spring akan terbagi ke dalam 3 fase, yaitu Regular Season, Playoff, dan Grand Final. Babak Regular Season ASL 2023 Spring akan berlangsung mulai 10 Februari 2023 hingga 26 Februari 2023 dan mempertemukan semua tim masing-masing sebanyak 2 kali.Dalam setiap pertemuan, setiap tim akan bertanding dalam format Best of Five atau (Bo5).Dari babak Regular Season, empat tim dengan poin tertinggi akan melaju ke babak Playoff pada 3-5 Maret 2023.Pada babak ini, keempat tim akan bermain dalam sistem Double Elimination Best of Seven (Bo7). Pada akhirnya akan ada dua tim terbaik yang siap bertanding di babak Grand Final pada 12 Maret 2023. Babak Grand Final juga akan dilaksanakan dengan skema Bo7.Semua pertandingan ASL 2023 Spring akan disiarkan secara live streaming di ChannelYouTube dan Facebook Garena AOV Indonesia dari tanggal 10 Januari 2023-12 Maret 2023.