Krafton Siapkan PUBG Mobile Versi Khusus di Asian Games 2022

Jakarta: Game PUBG Mobile juga menyusu langkah yang sama dari Arena of Valor menuju persiapan penyelenggaraan Asian Games 2022 yang bakal menyediakan pertandingan cabor esports dengan perebutan medali untuk pertama kalinya.Apabila sebelumnya pihak Garena mengumumkan akan menyediakan versi Asian Games untuk Arena of Valor, pihak Krafton sebagai pembuat PUBG Mobile juga melakukan yang sama. Kabar ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Krafton namun mereka belum menjelaskan perbedaan yang akan hadir di dalamnya.Dikutip dari DotEsports, Krafton sebagai pemilik lisensi PUBG akan turun langsung menggarap versi tersebut padahal diketahui selama ini game PUBG Mobile dikelola oleh Lightspeed and Quantum Studio milik Tencent. Pihak Tencent sendiri belum memberikan jawaban atas hal ini.Asumsi yang muncul adalah karena di game PUBG Mobile sendiri tidak tersedia di Tiongkok yaitu negara yang menjadi tuan rumah Asian Games 2022 di kota Hangzhou pada tanggal 10-25 September 2022.Pemerintah Tiongkok sejak lama memberlakukan regulasi ketat untuk konten di dalam video game. Developer atau publisher yang tidak mematuhi maka tidak diperbolehkan untuk mengedarkan game tersebut, apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi keras.PUBG Mobile di Tiongkok hadir dalam versi lokal bernama Peacekeeper Elite atau Game for Peace. Versi yang tersedia sejak tahun 2019 diklaim sudah berisi konten yang sejalan dengan visi dan misi sekaligus pedoman politik Tiongkok, salah satunya konten nasionalisme.Makanya demi menghindari konflik dan memuluskan jalan bagi PUBG Mobile jadi game di event olahraga internasional tersebut Krafton memilih untuk membuat versi dengan konten yang disesuaikan.Game MOBA mobile Arena of Valor sendiri di Tiongkok memiliki versi lokal yang bernama Honor of Kings. Meskipun diklaim keduanya tidak akan memiliki perbedaan signifikan tapi pihak developer sudah menyiapkan versi khusus untuk dipertandingkan pada Asian Games 2022.