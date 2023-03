First Raiders Eclipse Beri Kejutan di Puncak Klasemen FFML Season 7

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kejutan terjadi lagi di Free Fire Master League Season 7. First Raider Eclipse berhasil melengserkan Evos Divine dari posisi puncak FFML pekan ke-4. Pertandingan yang diselenggarakan selama 3 hari tersebut menjadi waktu yang cukup untuk tim tersebut mengambil 141 poin untuk menambahkan total poin menjadi 535.Nama besar seperti Evos Divine harus puas untuk berada pada posisi kedua, mengingat bahwa FFML sudah menuju pekan terakhir fase liga dan First Raider unggul 40 poin atas Evos Divine. Hal ini sangat diluar dugaan para penonton bahkan para pemain.Seperti yang sudah terjadi, pada awal kompetisi FFML Season 7 ini memang semua perhatian hanya ditujukan pada nama-nama besar seperti, Evos Divine, dan juara bertahan SES Alfaink.Kejutan muncul dari First Raiders Eclipse uang menjadi ancamanan besar bagi para tim besar tersebut. Tim ini berhasil meraup poin terbanyak dan menjadikannya pemimpin klasemen sementara di FFML Season 7.Namun, pertanyaan yang harus segera terjawab adalah apakah First Raiders Eclipse mampu bertahan di puncak? Meski mempunyai posisi yang cukup bagis, tim tersebut tidak boleh lengah sedikitpun. Ancaman lain juga muncul dari tim-tim lain yang ingin melengserkan First Raiders Eclipse dari posisi puncak.Jika dilihat dari segi matematis, selisih poin First Raiders Eclipse dengan Evos Divine dan G-Arsy Aprhodite masih bisa mengejar ketertinggalan dari tim pemimpin klasemen sekarang. Jadi, First Raiders Eclipse harus melakukan metode Zero Mistake untuk bisa terus bertahan pada posisi tersebut.Selain performa luar biasa dari First Raiders Eclipse, pekan ke-4 FFML Season 7 ini juga memperlihat persaingan yang panas antara Evos Divine dan SES Alfaink pada matchday 9 FFML Season 7 ini. Terlihat bahwa Evos Divine berhasil menumbangkan SES Alfaink 2 kali berturut-turut pada awal game round 4 dan 5.SES Alfaink sebagai juara bertahan harus puas tertinggal sebanyak 60 poin dari First Raider Eclipse, hal ini harus menjadi pelajaran penting untuk tim yang dikepalai oleh SES GEDAY 23 (Irgi Ramdani) agar mereka bisa tetap fokus dan mengejar ketertinggalannya.Perebutan posisi puncak FFML Season 7 ini akan segera terjawab pada pekan terakhir babak liga yang akan diselenggarakan pada 31 Maret hingga 2 April 2023. Tim yang berhasil menempatkan diri sebagai nomor 1 akan membawa pulang sebesar Rp400.000.000.Pertandingan babak liga FFML Season 7 ini bisa disaksikan secara langsung pada studio Sepat 72 atau melalui live streaming melalui Facebook, Tiktok, dan Youtube Free Fire Esports ID.