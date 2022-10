Bikin Bangga, Boom Esports Kalahkan Team Spirit di The International 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Rangkaian turnamen esports paling bergengsi di dunia yaitu The International 2022 (TI) telah berlangsung. Nama turnamen ini sudah sangat besar dengan hadiah paling fantastis dan mempertandingkan game paling digemari yaitu DOTA 2.Di laga The International 2022 Indonesia mengirimkan perwakilan yang langsung menoreh prestasi. Tim Boom Esports bentukan Gary Ongko Putera menjadi yang pertama dari Indonesia bermain di turnamen kelas dunia.Tidak main-main, Boom Esports masuk di grup yang di antaranya jadi langganan The International yaitu Evil Geniuses, Team Liquid, OG, dan PSG LGD. Tiga tim yang disebutkan pertama masing-masing pernah jadi juara The International.Boom Esports menunjukan ketangguhan meskipun kerap menghasilkan skor seri dan kalah selama Group Stage di tanggal 15 hingga 18 Oktober 2022. Di hari pertama, mereka sempat seri melawan Hokori (1-1) serta kalah telak dari OG dan Royal never Give Up (0-2).Di hari kedua, Boom Esports bangkit dengan skor seri melawan Gaimin Gladiators serta BetBoom Team (1-1). Di hari ketiga, mereka kalah telah dari Team Liquid, PSG LGD, dan Soniqs (0-2).Kondisi tersebut membuat tim Boom Esports terancam tidak selamat untuk mencapai babak penyisihan atau Playoff yang menjadi main event The International 2022. Mereka mentok di posisi kesembilan di klasemen sementara.Kabar baik, di hari keempat babak Group Stage, Boom Esports unggul dari tim Evil Geniuses (2-0). Keberhasilan ini membuat mereka bisa mengantongi skor yang sejajar dengan dua tim terbawah. Boom Esports harus berlaga di laga penentu dengan tim Soniqs dan BeBoom Team.Semangat Boom Esports tampaknya berhasil membara di momen tersebut. Mereka berhasil menaklukan kedua tim tadi, hasil akhirnya Boom Esports punya posisi aman dan bisa melanjutkan permainan ke main event Dota 2 The International 2022.Tentu saja Boom Esports masih punya tantangan besar, yaitu naik dari lower bracket di babak penyisihan untuk menuju babak Grand Final. Tadi malam Boom Esports berhasil menaklukan Team Spirit yang merupakan juara bertahan dan langsung membuat tim wakil Indonesia jadi pusat perhatian.