Snapdragon Pro Series Free Fire Finals Digelar di Jakarta 4-5 Februari

Jakarta: Snapdragon Pro Series Powered by Samsung Galaxy, liga esports mobile global yang dibuat oleh Qualcomm Technologies dan ESL FACEIT Group, mengumumkan Free Fire Season 2 Live Grand Finals akan berlangsung di Mall Taman Anggrek, Jakarta, mulai 4-5 Februari 2023.Final yang berlangsung selama dua hari akan menampilkan 12 tim Free Fire terbaik dari seluruh wilayah Asia-Pasifik.“Musim Free Fire sudah berjalan masif dengan lebih dari 200 tim mendaftar ke kualifikasi kami, sekarang kami kurangi menjadi hanya 18,” kata Caitlin Kang, Operations Manager South-East Asia at EFG.“Setelah empat minggu lebih persaingan ketat dalam seri Challenge, 12 tim teratas dari seluruh wilayah akan bergabung dengan kami di Jakarta. Kami mengajak semua penggemar Free Fire untuk datang ke Mall Taman Anggrek untuk menyaksikan penutup turnamen yang menarik.”Penggemar yang hadir langsung di venue Grand Final juga dapat menyaksikan penampilan dari grup rock populer Indonesia Barasuara, yang akan tampil live selama akhir pekan. Selain itu, cosplayer lokal populer Punipun akan tampil di final langsung, dengan para peserta juga didorong untuk mengenakan cosplay Free Fire favorit mereka.Dua belas tim di empat wilayah telah lolos ke Grand Final Free Fire Season 2. Tim tersebut adalah:- Evos Divine- SES Alfaink-First Rider Eclipse- Sem9- Expand- Attack All Around- Evos Phoenix- Nigma Galaxy- eArena- King of Gamers Club- Team Flash- Heavy“Free Fire musim ini di Snapdragon Pro Series adalah tentang komunitas,” kata Kang.“Dengan penambahan Barasuara dan Punipun ke line up hiburan di babak finals, kami fokus untuk memastikan penggemar di Indonesia mendapatkan pengalaman yang menyenangkan di acara live pertama kami untuk program musim ini.”