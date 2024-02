Dimulai Pekan ini, ASL 2024 Spring Hadapkan 6 Tim AOV Terbaik Indonesia

(MMI)

Jakarta: Pertandingan perdana babak Regular Season ASL 2024 Spring akan hadir pada akhir pekan ini, Minggu 11 Februari 2024 dengan mempertemukan enam tim terkuat Arena of Valor (AOV) di Indonesia.Digelar sepanjang 3 pekan, babak Regular Season akan menjadi penyisihan menuju babak Playoff antara 4 tim terkuat dalam memperebutkan gelar juara sekaligus total hadiah senilai Rp250 juta.Sebelum memasuki babak Regular Season, ASL 2024 Spring telah melewati babak Qualifier yang diikuti oleh lebih dari 70.000 peserta secara online pada 20-21 Januari 2024.Sebanyak delapan tim terbaik dari babak ini kemudian saling adu ketangkasan kembali di babak Playins pada 27-28 Januari 2024. Dari babak ini, tim Redemption dan Red Viper menjadi dua tim terbaik yang berhak lolos ke panggung utama ASL 2024 Spring.Kehadiran kedua tim ini akan membuat peta persaingan di ASL 2024 Spring semakin bertambah seru. Sebagai kuda hitam, mereka akan melawan tim kuat yang sudah menjadi peserta langganan ASL 2024, seperti Mahadewa dan Kagendra. Selain itu, persaingan di ASL 2024 Spring akan semakin sengit dengan suntikan semangat baru dari dua tim yang baru berganti nama, yaitu Star Light yang sebelumnya bernama Lethal Assault Pro dan Bacang Time yang baru diakuisisi MBR Esports menjadi MBR Bacang.Berikut ini daftar lengkap enam tim peserta ASL 2024 Spring:Mahadewa Star Light EsportsKagendra Red ViperMBR Bacang RedemptionBabak Group Stage ASL 2024 SpringKeenam tim tersebut akan bertanding sepanjang 3 pekan di babak Regular Season, di mana setiap tim akan saling berhadapan 1 kali. Dengan demikian setiap tim akan bertanding selama 5 kali sepanjang 11-25 Februari 2024. Pertandingan akan digelar pada hari Minggu setiap pekannya. Dari babak ini, hanya yang berhasil finis di posisi empat besar yang akan lolos ke babak Playoffs.Playoffs dan Grand Finals ASL 2024 SpringBabak Playoffs ASL 2024 Spring akan hadir pada 2-3 Maret 2024 dengan menggunakan Double Elimination Bracket. Pertandingan akan dimulai dengan babak Upper Bracket Semifinals dan Lower Bracket Semifinals yang mempertemukan keempat tim dari babak Regular Season. Semua pertandingan di babak ini akan dilakukan dalam format Best of Five (BO5).Babak Grand Finals ASL 2024 Spring akan hadir pada 9 Maret 2024 dengan mempertemukan dua tim terkuat yang lolos dari babak Upper Bracket Final dan Lower Bracket Final. Di babak puncak ini, pertandingan akan lebih seru karena digelar dengan format Best of Seven (BO5) di mana tim yang mampu mengemas 4 kemenangan lebih dulu yang akan mendapatkan gelar mahkota juara ASL 2024 Spring.Sebelumnya, Mahadewa keluar sebagai juara di ASL 2023 Winter usai mengalahkan Kagendra dengan skor 4-3. Kemenangan Mahadewa musim lalu cukup mengejutkan karena Kagendra adalah juara bertahan dari ASL 2023 Spring dan telah mengalahkan Mahadewa dua kali sepanjang Regular Season dan Playoffs. Dengan kehadiran tim baru dan persaingan yang semakin ketat, tak menutup kemungkinan ASL 2024 Spring juga akan dipenuhi banyak kejutan.