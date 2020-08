PUBG Mobile Gelar Event Indo Pride dan Siapkan PMPL 2020

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Pasca kemenangan tim asal Indonesia, Bigetron Red Aliens (Bigetron RA) di kompetisi kelas dunia PMWL Season Zero Wilayah Timur, sekaligus dalam rangka menyambut hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus mendatang, PUBG Mobile menggelar sebuah kampanye in-game bertajuk “Indo Pride”.Kampanye inikhusus ditujukan bagi parapenggemar dan komunitas PUBG Mobile di Indonesia. Dengan melakukan log-in selama tiga hari di tanggal 12 Agustus hingga 17 Agustus 2020, mereka berkesempatan untuk merayakan sebuah kemenangan layaknya sang juara dan mendapatkan sebuah outfit permanen dalam edisi terbatas.Kampanye Indo Pride ini diklaim merupakan bentuk apresiasi PUBG Mobile baik untuk skala nasional maupun dunia, sekaligus menunjukkan tekad dan pengakuan dari mereka atas keberhasilan dan kemajuan industri esports di Indonesia.“Bigetron RA telah berhasil meraih gelar juara di Grand Final PUBG MOBILE World League (PWML) Season Zero, dan membuktikan diri mereka sebagai tim terbaik di Wilayah Timur dan kami pun sangat berambisi besar dengan gelaran PMWL Season Zero ini,yang merupakan acara global terbesar dengan format online yang belum pernah ada sebelumnya,"kata James Yang, Direktur PUBG Mobile Global Esports.PMWL Season Zero adalah sebuah kompetisi global yang diperkenalkan di saat pertandingan offline tidak dapat terselenggara dan digantikan dengan format online karena adanya pandemi Covid-19.PMWL Season Zero dibagi menjadi dua wilayah yaitu Barat dan Timur dan di setiap wilayahnya berisi 20 tim terbaik dari berbagai dunia. Para tim ini berkompetisi sangat ketat dan berjuang untuk mendapatkan hadiah prize pool sebesar lebih dari USD850.000 atau Rp12,6 miliar.Kompetisi yang telah dimulai sejak tanggal 10 Juli hingga tanggal 9 Agustus 2020 lalu, telah menobatkan tim asal Indonesia, Bigetron Red Aliens (Bigetron RA) sebagai juara Grand Final PMWL Season Zero Wilayah Timur, mengalahkan 15 tim lainnya yang berasal dari berbagai negara di Asia.Kemenangan Bigetron RA di kompetisi Wilayah Timur ini semakin memantapkan posisi Indonesia di mata dunia dan kejayaan tim esports Indonesia. Selanjutnya, PUBG Mobile akan kembali mengadakan turnamen PUBG Mobile Pro League (PMPL) Season 2 pada tanggal 14 Agustus 2020 mendatang.Dalam turnamen ini, 24 tim terbaik Indonesia yang terdiri dari 16 tim yang lolos ke Grand Final PMPL Season 1 dan 8 tim yang telah lolos pada babak PUBG Mobile Indonesia National Championship pada bulan Juli lalu, akan saling bertanding untuk memperebutkan total hadiah dari Prize Pool sebesar kurang lebih Rp2,2 miliar.(MMI)