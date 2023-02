Playoff CODM Indonesia Major Series 8 Dimulai Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Hari ini, grand stage dari kompetisi Call of Duty: Mobile (CODM) Indonesia Major Series 8 akan dimulai.Babak playoff akan mempertemukan 6 tim terbaik dari Indonesia. Pemenang dari playoff ini akan berkesempatan untuk mewakilkan nama Indonesia ke turnamen internasional dengan total hadiah sebesar Rp250 juta.Kompetisi ini sendiri memang sudah melakukan babak kualifikasi yang dinilai cukup panjang sehingga hanya menyisakan enam tim.Babak kualifikasi sudah diadakan sejak 29 Desember 2022 hingga 12 Februari 2023. Babak penyisihan tersebut menyisakan empat tim dari ratusan yang ikut berpartisipasi. Keempat tim tersebut adalah GBS X One, Minimal OBJ, DML, dan Forth.Keempat tim akan disambut oleh dua tim raksasa asal Indonesia pada game CODM, Kagendra sebagai tim yang juara pada CODM Major Series 7 dan tidak lupa tim yang keluar sebagai runner-up, ABC Esports.Kedua tim tersebut mendapat posisi khusus untuk bisa main di babak playoff tersebut karena pencapaiannya pada season sebelumnya. Sebagai tim undangan atau invitational Team, dua tim raksasa tersebut sudah mempersiapkan strategi untuk bisa semakin memperkuat tim.Kagendra sendiri yang memenangkan CODM Major Series 7 telah memperkuat susunan pemainnya dengan memasukan Mecyx dan Reef. Uniknya, kedua pemain tersebut didatangkan dari tim rival terbesarnya, ABC Esports.Sedangkan untuk ABC Esports sendiri melakukan perombakan kecil yang dinilai mampu untuk membuat tim tersebut menjadi tim yang patut untuk semakin diwaspadai. ABC Esports berhasil mendatangkan pemain CODM veteran, Lordvan. Pemain terbaru itu sendiri sudah menjadi juru kunci tim untuk merebut kemenangan.Babak Playoff akan dimulai pada 15 Februari 2023 hingga 26 Februari 2023 dengan menggunakan sistem Best of Five (Bo5).Semua tim akan saling bertemu satu dengan yang lain, pertandingan juga akan menggunakan mode permainan Hardpoint, Search and Destroy, dan juga Control. Tim yang berhasil menang di setiap mode pertandingan akan mendapatkan satu poin. Untuk tim yang mempunyai poin terbanyak atau tertinggi, maka akan maju ke babak selanjutnya.Pada babak semifinal akan diadakan pada 4-5 Maret 2023, keempat tim yang berhasil masuk ke babak ini ajab bertanding dengan sistem ban and pick dengan format penilaian Best of Seven (Bo7) Double Elimination.Babak semifinal ini akan mencari tiga tim terbaik yang akan melaju ke babak yang paling ditunggu yakni, Grand Final. Babak tersebut akan diadakan pada 11 Maret 2023, pada babak ini akan menggunakan format Best of Seven (Bo7) Single Elimination.Kagendra dan ABC Esport menjadi tim favorit karena pencapaian yang sudah diraih pada season sebelumnya. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk tim Indonesia bisa meraih kemenangan dan membanggakan nama Indonesia.Kompetisi CODM Major Series 8 bisa disaksikan di Youtube dan Facebook mulai 15 Februari 2023. Para penonton juga bisa melakukan voting dan juga memenangkan kuis yang berhadiahkan skin dari senjata AK-47.