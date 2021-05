Tim Thailand The Infinity Juara PMPL SEA Season 3

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Gelaran turnamen esports PUBG Mobile Pro League (PMPL) Southeast Asia Season 3 telah usai digelar.The Infinity, tim esports asal Thailand yang baru terbentuk pada Februari 2021 menjadi juaranya dengan 239 total point dan empat Chicken dinner. Atas keberhasilan tersebut, tim yang digawangi oleh NEar, Logan, GodTunny, dan nOOzy berhak atas hadiah utama sebesar USD30.000 dan tiket langsung berlaga pada kompetisi PMPL Season 4.Dalam PMPL SEA Season 3 ini, Indonesia mengirimkan empat tim terbaiknya yaitu, Bigetron Red Aliens, Evos Reborn, Aura Esports, dan Livescape (yang sebelumnya Geek Fam ID). Bigetron Red Aliens belum memberikan penampilan maksimal dan hanya mampu menempati peringkat ke-8 dengan 127 total point.Sementara itu, Aura Esports pada peringkat ke-5 dengan 162 total point, Livescape pada peringkat ke-4 dengan 169 total point, dan Evos Reborn yang berhasil meraih peringkat ke-2 dengan 189 total point dan mengamankan tiket langsung berlaga pada gelaran PMPL SEA Season 4 bersanding dengan The Infinity.Atas keberhasilan dari Evos Reborn tersebut, untuk pertama kalinya dalam skema esports PUBG Mobile, tim yang terdegradasi di PMPL tingkat lokal berhasil lolos ke PMPL tingkat regional.Acara ini juga disiarkan secara langsung di enam wilayah Asia tenggara dengan enam bahasa berbeda sesuai dengan wilayahnya. Setiap wilayah memiliki pembawa acara, caster, dan tamu dalam memandu 16 tim terbaik dari seluruh Asia Tenggara dalam 18 ronde dari tanggal 21 hingga 23 Mei 2021 dan memperebutkan Prize Pool USD150.000.PUBG Mobile mengklaim memberikan sebuah pengalaman baru menonton para pro player terbaik Asia tenggara, menggunakan sebuah teknologi baru Zero Density. Density merupakan salah satu Mesin augmented reality (AR) virtual terbaik di dunia menggunakan Unreal Engine 4.Untuk latarnya, liga PMPL menggunakan konsep landmark city untuk menciptakan konsep kota multi dimensi, termasuk Twin Tower Malaysia, Monumen Nasional Indonesia, The big swing di Bangkok, Thailand, dan the financial tower di Vietnam yang terintegrasi.Selain menghadirkan laga penuh adrenalin berintensitas tinggi dari para pro player, pada gelaran ini juga disuguhkan pertarungan Show Match Celebrity Team Deathmatch yang dimeriahkan oleh para artis dan influencer yang bermain bersama dengan Pro Player beradu kehebatan.Dari Indonesia diwakili oleh Brand Ambassador PUBG Mobile, Pevita Pearce dengan BTR Zuxxy yang akan bergabung bersama dengan para artis perwakilan 4 dari negara Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam.“Masih deg-degan dengan match tadi dan harus menerima kekalahan dengan lapang dada, kita kurang komunikasi dan terlalu tegang ngejar kill jadi lupa untuk ngomong sesama tim,” kata Pevita Pearce.Salah anggota The Infinity, Sikarin "nOOzy" Nopparat juga berhasil mendapatkan predikat sebagai Final Most Valuable Player dengan 56 total kill, dengan memberikan damage sebesar 9.997, rata-rata bertahan hidup selama 373 menit 29 detik dan membantu timnya mendapatkan 4 Chicken Dinner selama kompetisi ini berlangsung. Atas jerih payahnya ini, nOOzy mendapatkan hadiah uang tunai sebesar USD6.000.(MMI)