Grand Final CODM Major Series 8 Digelar 11 Maret

Jakarta: Turnamen game Call of Duty Mobile (CODM) Major Series 8 akan secara resmi dimulai pada Sabtu, 11 Maret 2023. Seperti yang diketahui, tim-tim yang mencapai grand final ini sudah melewati ratusan tantangan pada babak kualifikasi.Sekarang, GBS X ONE, ABC Esports, Kagendra mempunyai satu tapak terakhir untuk melangkah dan menjadi juara dan mendapatkan total hadiah sebesar Rp250 juta.CODM Major Series 8 ini sendiri sudah berjalan sejak 29 Desember 2022 lalu, sudah menghadapkan ratusan tim pada babak kualifikasi yang tergolong panjang. Para tim sudah menjajaki babak Solo Qualifier, Team Qualifier, Team Elimination, dan yang terakhir adalah babak Playoffs.Dari banyak tim yang mengikuti turnamen ini, GBS X ONE merupakan satu-satunya tim yang menyentuh babak Grand Final dari jalur Solo Qualifier. Itu merupakan hal paling istimewa yang bisa diraih oleh GBS X ONE.Tim GBS X ONE sendiri sudah mengamankan posisi Grand Final setelah mengalahkan Forth di Final Loser Bracket di Playoffs. GBS X ONE sendiri akan bertanding melawan dua tim invitational, ABC Esports dan Kagendra di Grand Final CODM Major Series 8.Sistem pertandingannya adalah ketika GBS X ONE berhasil mengalahkan ABC Esports maka mereka akan berhadapan dengan Kagendra untuk mendapatkan gelar juara CODM Major Series 8.Kagendra sendiri merupakan juara bertahan dari CODM Major Series 7 lalu. Jadi, di antara GBS X ONE atau ABC Esports yang akan menjadi lawan bagi Kagendra untuk memperebutkan gelar juara tersebut.ABC Esports memang menempatkan dirinya pada Grand Final. Namun, Kagendra memberikan performa yang jauh lebih superior, dan mereka mengalahkan ABC Esports sebanyak 3 kali di season ini.Jadi, jika ABC Esports yang akan berhadapan dengan Kagendra di Grand Final terakhir, maka pertandingan tersebut akan menjadi pertandingan terbesar untuk segenap pemain ABC Esports agar bisa membalaskan dendam mereka.Untuk total hadiah bagi para pemenang yakni, juara 1 akan mendapatkan Rp250.000.000 dan runner-up akan mendapatkan hadiah sebesar Rp50.000.000.Kemudian, untuk juara 3 akan mendapatkan total hadiah sebesar Rp30.000.000 dan dilengkapi oleh juara 4 yang akan mendapatkan Rp30.000.000. Bagi tim yang keluar di posisi 5 mendapat Rp20.000.000 dan posisi 6 Rp10.000.000.Untuk memeriahkan Grand Final dari CODM Major Series 8, CODM sendiri akan membagikan skin gratis melalui Redeem Code Major Series Token. Para penggemar akan mendapatkan skin ICR 1 Dark Matter dan Mac 10 - Atomic Star secara gratis. Selain itu, untuk skin senjata, para pemain juga bisa mendapatkan skin AK-47 Resonant.Bagi para penggemar yang ingin menyaksikan gelaran Grand Final CODM Major Series 8 dan menjadi saksi pemenang turnamen tersebut bisa menyaksikan melalui Youtube pada Sabtu, 11 Maret 2023 pukul 13:00 WIB.