Keren! Piala Presiden Esports 2021 Tambah Slot Game Lokal

Jakarta: Piala Presiden Esports 2021 dinilai menjadi momentum kebangkitan industri game lokal. Terbukti, ajang ini memprioritaskan game buatan dalam negeri dengan menambah slot pertandingan game lokal.Sebelumnya, panitia Piala Presiden Esports 2021 hanya memasukkan Lokapala sebagai game lokal . Namun kini ajang tersebut juga akan mempertandingkan game Battle of Satria Dewa besutan Semisoft & BANG Indonesia yang ber-genre multiplayer online battle arena (MOBA).Dipertandingkannya Lokapala dan Battle of Satria Dewa di Piala Presiden Esports 2021 merupakan upaya strategis dalam membawa game lokal agar mendapatkan panggung terbaik di kancah esports nasional."Bagi kami ini merupakan prioritas untuk memberikan ruang bagi game lokal. Salah satu langkah konkritnya, per hari ini ada dua game lokal di Piala Presiden Esports 2021, selain pertama Lokala, kemudian yang kedua adalah Battle of Satria Dewa," kata Sekjen Piala Presiden Esports 2021 Matthew Airlangga, dalam jumpa pers virtual, Rabu 3 November 2021."Ini membuktikan bahwa game lokal mendapatkan kesempatan yang sama besar dengan game mancanegara, dan bisa mendapatkan eksposur dari sisi kompetisi dan kualitas turnamen," papar Matthew.Respons publik dan pegiat esports terhadap game lokal di Piala Presiden Esports menurutnya pun sangat positif. Jumlah penonton game lokal tidak kalah jauh dari game-game mancanegara. Ini menggambarkan bahwa game lokal juga memiliki daya tarik tersendiri di kalangan penikmat esports."Harapan kami terhadap Lokapala dan Battle of Satria Dewa ini bisa diikuti dan dipartisipasi semakin banyak atlet atau tim esports. Sehingga kemeriahan Piala Presiden Esports 2021 ini bisa semakin terasa dan betul-betul menjadi panggung bagi game lokal di rumah sendiri," tutur Matthew."Dengan langkah strategis ini pun kami ingin merangsang kepada developer game lokal lainnya untuk mempersiapkan diri agar bisa berpartisipasi di ajang yang akan datang," sambungnya.Apresiasi pun diungkapkan Henry William Winata dari Semisoft dan BANG Indonesia selaku developer Battle of Satria Dewa. Keterlibatan di Piala Presiden Esports merupakan sebuah kesempatan besar untuk membuktikan diri sekaligus meraih potensi market di ekosistem esports nasional."Ini merupakan sebuah lompatan bagi kami. Karena men-develop game saja itu cukup sulit, kemudian untuk menjualnya juga tantangan yang tidak mudah. Ajang ini tentu kesempatan bagi kami untuk semakin mempopulerkan Battle of Satria Dewa," ungkap Henry.Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Neil El Himam menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan game buatan anak bangsa.Dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang dibina oleh Kemenparekraf, game menunjukkan pertumbuhan yang positif di tengah situasi pandemi Covid-19. Meski demikian, masih banyak tantangan yang harus diatasi demi pengembangan game lokal yang maksimal. Diperlukan keterlibatan lintas sektoral dari pemerintah, developer game, serta pelaku industri game lokal yang tersinergi dengan baik."Game-game Indonesia banyak diminati di luar negeri, misalnya saat kemarin kami membawa sejumlah game lokal ke Game Connection America. Banyak pihak yang tertarik untuk mem-publish game-game Indonesia serta melakukan investasi. Menurut Game Cons, 30 game terbaik di Asia salah satunya datang dari Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas game kita sudah cukup baik," ujar Neil El Himam.Hal senada disampaikan Semuel Abrijani Pangerapan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ekosistem game lokal tersebar di seluruh daerah di Indonesia, mulai dari Barat hingga ke Timur Indonesia.Pemerintah terus melakukan berbagai upaya seperti penyetaraan pemain dan developer game, sertifikasi game lokal, serta menyelenggarakan berbagai program pembinaan, fasilitas, atau insentif guna mendorong pertumbuhan industri game lokal Tanah Air."Saat ini pemerintah juga sedang menyelesaikan gap infrastruktur, dengan membangun BTS (Base Transceiver Station) di semua daerah agar seluruh pelosok negeri bisa merasakan secara merata. Rencananya akan dibangun lebih dari 9.000 BTS oleh pemerintah. Kami juga mengajak asosiasi dan stakeholders terkait untuk menyukseskan program tersebut," ungkap Semuel.