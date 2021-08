MSI University Championship Gelar Turnamen Valorant Nasional Antar Kampus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Merek hardware gaming MSI mengumumkan event turnamen esport untuk game Valorant milik Riot Games yang digelar bersama event organizer lokal game tersebut yaitu One Up Organizer.Keduanya mengumumkan rangkaian turnamen esports One Up Campus Tour 2021 yang menggandeng MSI Gaming Arena (MGA) sebagai pendukung utama dengan nama MGA University Championship. Sesuai dengan namanya di sini akan disediakan panggung turnamen Valorant tingkat nasional untuk antar kampus atau perguruan tinggi di Indonesia.“Begitu banyak permintaan yang masuk ke kami untuk segera membuka pendaftaran bagi kampus-kampus yang berada di luar wilayah Jawa,” ujar VP of Business Development One Up Organizer, Edwin.Oleh karena itu, kami dengan antusias membuka pendaftaran bagi seluruh wilayah Indonesia yang sudah bersemangat untuk mengikuti turnamen MGA University Championship,” tuturnya.Di MGA University Championship tersedia total hadiah Rp30 juta untuk pemenangnya ditambah produk dari MSI. Juara pertama akan mendapatkan hadiah Rp10 juta kemudian juara kedua Rp6 juta dan juara ketiga yaitu Rp4 juta.Juara di posisi keempat juga masih berhak mendapatkan hadiah Rp3 juta kemudian juara kelima dan keenam bisa membawa pulang hadiah Rp1,5 juta. Di juara posisi ketujuh hingga kesepuluh masih diberikan hadiah senilai Rp1 juta.Di turnamen ini juga tersedia titel untuk Most Valueable Player (MVP) dari statistik K/D/A sepanjang turnamen hingga babak grand final. Pemain yang terpilih berhak mendapatkan hadiah produk MSI GF63 Thin 10SCSR-1460ID.”Kami melihat antusiasme yang tinggi dari perguruan-perguruan tinggi di Indonesia untuk mengambil bagian dari turnamen Valorant di MGA University Championship” ungkap Country Manager MSI, Michael Liang.“Oleh karena itu, kami juga ingin memberikan kontribusi lebih dengan memberikan hadiah-hadiah tambahan, juga kami sangat antusias dalam menantikan pemain-pemain terbaik dan sportif dalam turnamen ini,” tambahnya.Babak turnamen Group Stage MGA University Championship bakal dimulai tanggal 6-8 September 2021 dan dilanjutkan babak Grand Final di 11-12 September 2021. Semuanya bisa disaksikan live stream di channel YouTube One Up Organizer.(MMI)