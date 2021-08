Pamer Kehebatan Prosesor Generasi ke-11, Intel Buka Turnamen Esport

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Intel terus mempromosikan kehebatan dari jajaran prosesor terbarunya yaitu Intel Generasi ke-11 yang sudah hadir untuk perangkat desktop PC dan laptop gaming. Terbaru, mereka membuka pendaftaran uuntuk turnamen esports di rangkaian acara Intel Gamer Days 2021 di bulan September.Rangkaian Intel Gamer Days 2021 akan digelar secara virtual pada 8-12 September 2021. Di kesempatan ini Intel akan memberikan perkenalan dari jajaran prosesor Intel Core Generasi ke-11 dan performanya yang diklaim mendukung kebutuhan gamer hingga kreator konten.Jajaran prosesor Intel Generasi ke-11 diperkenalkan di Indonesia pada bulan Juli lalu dengan target gamer dan kreator konten yang membutuhkan performa tinggi untuk dua hal yang kini saling berkaitan. Turnamen esports yang akan digelar pada Intel Gamer Days 2021 sendiri bakal mempertandingkan game DOTA 2.Turnamen bernama Build Up Your Game DOTA 2 Tournament ini dibuka pendaftarannya pada tanggal 27 Agustus hingga 6 September 2021. Turnamen dimulai dengan sesi Fun Match tanggal 8-9 September 2021 yang akan dilakukan dengan sistem best of one atau sistem gugur, menjadi tahapan pertama untuk menyaring peserta yang akan berlaga di babak selanjutnya.Peserta yang berhasil kemudian akan berlaga di tahap Semi Final 1 dan 2 yang akan diselenggarakan dengan sistem best of three, pada tanggal 10 September 2021. Bronze dan Grand Final akan diadakan dengan sistem best of three sebagai tahap penutup, pada tanggal 12 September 2021.Di sini bakal ada 64 tim yang berlaga memperebutkan hadiah total puluhan juta rupiah serta produk laptop dengan prosesor Intel Generasi ke-11. Rangkaian turnamen bisa disaksikan langsung di RevivalTV.Intel juga akan memberikan coaching clinic pada 11 September 2021 kepada finalis Intel Gamer Days 2021 yang bakal dilatih oleh pro-player dan perwakilan Asus serta Acer. Sesi ini bisa disaksikan oleh umum secara live streaming.(MMI)