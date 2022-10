7 Tim Bersiap ke Grand Final FFIM 2022 Fall

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kompetisi akbar Free Fire Indonesia Masters (FFIM) 2022 Fall akan segera mencapai babak puncak atau Grand Finals pada Minggu, 23 Oktober 2022.Sebanyak 7 tim telah berhasil lolos dari pertarungan sengit di babak Play-Ins dan siap bersaing melawan tim dari Free Fire Master League (FFML) 2022 Season VI Divisi 1 untuk memperebutkan tiket terakhir menuju Free Fire World Series (FFWS) 2022 Bangkok.GPX Achiles dan Aura Ignite mampu lolos dari babak Play-Ins 2022 dengan berhasil menduduki posisi pertama dan kedua klasemen. GPX Achiles menjadi pemuncak klasemen dengan total 110 poin (2 Booyah, 57 Placement Poin, 53 Kill Poin).Sementara itu, Aura Ignite menguntit di posisi kedua dengan total 106 poin (1 Booyah, 56 Placement Poin, 50 Kill Poin). GPX Achiles dan Aura Ignite kini siap menjadi penantang serius untuk tim-tim papan atas FFML Season VI Divisi 1 yang sudah menanti mereka di babak final.“Kami berhasil memberikan penampilan yang terbaik dari Round pertama dimulai, hal ini memang hasil dari evaluasi kami terhadap permainan kami sebelumnya di FFML Season VI Divisi 1. Sekarang kami akan berfokus untuk Grand Finals karena target kami adalah menjadi juara. Akan banyak kejutan yang kami hadirkan di babak Grand Finals,” ujar Coach GPXAchiles, Arief Rizaldy Fratama (Paman).Adapun lima tim lain yang menyusul ke babak Grand Finals FFIM 2022 Fall adalah MBR Epsilon, First Raiders Storm, Bigetron Delta, Echo Esports, dan First Raiders Eclipse. Di laga pamungkas, mereka akan menghadapi para jagoan dari FFML Divisi 1, yaitu EVOS Divine, Dragon Phoenix, G Arsy Aphrodite, Onic Olympus, dan RR Kazu.Bigetron Delta dan First Raiders Storm yang merupakan Juara dan Runner-Up FFML Season VI Divisi 2 berhasil memberikan kejutan dengan lolos dari babak Play-Ins FFIM 2022 Fall.Bigetron Delta berhasil mengumpulkan 80 poin (1 Booyah, 44 Placement Poin, 36 Kill Poin) dan duduk di posisi ke-5. Di sisi lain, First Raiders Storm unggul 2 poin atas Bigetron Delta di posisi keempat dengan total 82 poin (1 Booyah, 32 Placement Poin, 39 Kill Poin).Kedua tim ini bahkan berhasil mengungguli sejumlah tim FFML Season VI Divisi 1, seperti First Raiders Eclipse, Galaxio Corvus, Island of Gods, dan sang juara bertahan Echo Esports.Tak hanya itu, kejutan dari kedua tim ini juga harus membuat Galaxio Corvus (66 poin) dan Island of Gods (60 poin) angkat koper lebih cepat dari kompetisi ini karena hanya mampu finish di posisi ke-8 dan ke-9.Secara mengejutkan sang juara bertahan FFIM, ECHO Esports tampil terseok-seok dan lolos dengan catatan kurang mengesankan. Mereka hanya mampu duduk di posisi ke-6 di klasemen akhir babak Play-Ins dengan total 76 poin (0 Booyah, 42 Placement Poin, 34 Kill Poin). Tak hanya itu, total kill poin mereka (34 kill poin) juga menjadi yang terendah di antara 7 tim yang berhasil lolos ke Grand Finals.Pemain andalan Echo Esports Wira Gunawan (Dutzz) mengatakan bahwa timnya masih pemanasan di babak Play-Ins dan siap menunjukkan yang terbaik di babak Grand Finals nanti.“Hari ini kami masih mencoba berbagai strategi dan susunan rosters. Di Grand Finals nanti Echo Esports akan tampil lebih baik dengan susunan tim terbaik yang kami miliki. Target kami adalah bisa menang di babak Grand Finals dan kembali mewakili Indonesia di FFWS 2022 Bangkok,” ungkapnya.Sebagai informasi, pada edisi FFIM 2022 Spring, Echo Esports keluar sebagai juara dan lolos ke babak Play-Ins FFWS 2022 Sentosa. Echo Esports kemudian menjadi tim terbaik di babak Play-Ins dan melenggang ke babak Grand Finals untuk mendampingi Evos Divine sebagai pasangan tim yang mewakili Indonesia.Kini, Echo Esports dan EVOS Divine akan berebut tiket terakhir ke FFWS 2022 Bangkok di Grand Finals FFIM 2022 Fall.HellCard, menjadi salah satu tim yang paling mencuri perhatian di babak Play-Ins FFIM 2022 Fall. Lolos sebagai juara Grup B di babak Group Finals, HellCard hanya mampu mengemas total 32 poin (0 Booyah, 11 Placement Poin, 10 Kills Poin) di babak Play-Ins. Dengan catatan tersebut, HellCard harus duduk di dasar klasemen Play-Ins dan menyudahi perjuangan mereka di FFIM 2022 Fall.Meski begitu, bagi HellCard tetap menanggapi kekalahan ini dengan positif dan menjadikannya pelajaran untuk terus memperbaiki diri. “Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami sejauh ini.""Hasil akhir memang bukanlah yang kami inginkan, tetapi hal ini akan jadi pengalaman berharga bagi kami untuk terus memperbaiki diri dan berprestasi. Hal ini bukanlah akhir bagi HellCard, tetapi sebuah awal untuk kami agar bisa lebih breprestasi lagi,” ujar Captain HellCard, Zacky Aulia Dipraja (EsTehLemon).Laga Grand Final FFIM 2022 Fall akan digelar pada 23 Oktober 2022. Laga ini tersedia untuk penonton secara gratis. Selain itu, penonton yang hadir juga akan mendapatkan berbagai hadiah eksklusif mulai dari merchandise hingga kode redeem.