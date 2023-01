Punya Resolusi Beli Rumah? Coba Lakukan Ini

1. Perhatikan kondisi keuangan





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

2. Cari dan manifestasi rumah

3. Hitung dan simulasikan DP dan cicilan

4. Lakukan tahapan pembeli rumah

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id.

(KIE)

Jakarta: Memiliki hunian pribadi merupakan impian bagi sebagian orang. Namun, masih banyak yang bingung tentang persiapan membeli rumah, bagaimana mengatur keuangan, dan hingga waktu ideal untuk membeli rumah impian.Founder Finansialku Melvin Mumpuni memberikan tips mengenai resolusi keuangan di 2023, khususnya dalam membeli properti. Beberapa di antaranya tentang kondisi keuangan."Pertama, menurut saya adalah kita sehatkan dulu nih kondisi keuangan kita. Apapun kondisi yang akan terjadi di negara kita, kalau kitanya sudah siap dan aman secara keuangan, kita jadi jauh lebih tenang," kata Melvin.Dia juga membeberkan sebuah framework untuk memprioritaskan keuangan, yakni piramida perencanaan keuangan Finansialku. Piramida paling bawah, ia sebut sebagai fondasi keamanan keuangan meliputi cash flow, dana darurat, pinjaman, dan manajemen risiko.Bentuknya pun beragam, seperti rekening, deposito, emas, RDPU, asuransi jiwa, asuransi penyakit kritis, dan asuransi kesehatan. Jika fondasi keamanan keuangan tersebut telah terpenuhi, barulah menuju tahap investasi."Tapi saran saya pertama adalah kita harus sehat dulu secara keuangan. Karena kalau sudah sehat secara keuangan, kita lebih percaya diri mau beli rumah,” kata Melvin.Melvin menyarankan untuk mencari dan memanifestasikan rumah. Contoh, jika kita mencari rumah di website Pinhome, itu ada banyak rumah yang disesuaikan sama harga."Nah, biasanya orang itu takut untuk buka harga atau bahkan di aplikasi HP-nya itu lebih banyak aplikasi online shop, daripada aplikasi untuk beli rumah. Believe it or not, ada rumah dengan harga tertentu yang bikin penasaran, coba deh kita datengin aja. Lalu kita memanifestasikan," jelasnya.Jika melakukan manifestasi, mendatangi rumah contoh yang menarik untuk dibeli, dan membayangkan setiap sudut ruang di rumah tersebut, Anda sudah membayangkan untuk melakukan sesuatu di mana pikiran sudah masuk di situ (untuk memiliki rumah)."Itu namanya manifestasi. Believe it or not, kalau kamu bermanifestasi, kamu tuh bisa menuju ke sana. Itu adalah the law of attraction," kata Melvin.Melvin menyarankan untuk hitung dan simulasikan DP dan cicilan . Dengan cara tersebut, orang akan semakin dekat kepada mimpinya untuk memiliki rumah.Tips keempat dari Melvin yaitu melakukan tahapan-tahapan pembelian rumah sesuai dengan action plan."Pastikan kamu mengerti hitungannya dan rutin investasi setiap bulan, jangan bolong-bolong dan konsisten saja. Kalau sudah, lalu di-review berkala sebulan sekali. Lalu beli rumah atau propertinya,” ujar Melvin.