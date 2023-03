Milenial Merapat! Ini Daftar KPR yang Cocok untuk Anak Muda

Jenis KPR

Berikut ini merupakan lima KPR Milenial yang disediakan oleh beberapa bank.

1. KPR BTN Gaess

2. KPR BNI Griya

3. KPR Milenial Bank Mandiri

4. KPR PermataMe

5. KPR BJB Gaul

Jakarta: Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan fasilitas kredit yang disediakan oleh pihak perbankan kepada masyarakat yang akan atau ingin membeli maupun memperbaiki rumah. Dengan adanya KPR, seseorang dapat mencicil rumah dengan jangka waktu serta bunga yang telah ditentukan oleh pihak perbankan.Menurut survei Bank Indonesia (BI) pembiyaan rumah dengan KPR masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam pembelian properti residensial. Bahkan jumlah pangsanya mencapai 75,03 persen dari total pembiayaan, diikuti oleh tunai bertahap 18,22 persen dan secara tunai 6,76 persen.Di Indonesia, saat ini dikenal ada dua jenis KPR, yakni subsidi dan nonsubsidi atau komersil. KPR subsidi yaitu suatu kredit yang diperuntukan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki.Bentuk subsidi yang diberikan berupa subsidi meringankan kredit dan subsidi menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah. Kredit subsidi ini diatur tersendiri oleh Pemerintah, sehingga tidak setiap masyarakat yang mengajukan kredit dapat diberikan fasilitas ini.Secara umum batasan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam memberikan subsidi adalah penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang diberikan.KPR Nonsubsidi yaitu suatu KPR yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan.Kenaikan harga rumah membuat masyarakat, terutama generasi milenial kesulitan membelinya. Hal ini sempat diutarakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa generasi milenial makin sulit punya rumah karena kenaikan harga rumah tidak sebanding dengan pendapatan."Generasi muda ini kemudian akan berumah tangga, kemudian mereka membutuhkan rumah. Tapi mereka cannot afford untuk mendapatkan rumah. Mereka butuh, tapi cannot afford karena purchasing power mereka dibandingkan harga rumahnya yang lebih tinggi," ujarnya.Untuk itu, perbankan saat ini mulai gencar untuk mengembangkan KPR khusus bagi generasi milenial. KPR ini biasanya menawarkan banyak keringanan dibandingkan dengan KPR lainnya, seperti uang muka, bunga yang rendah, tenor yang panjang, serta pinjaman dalam jumlah yang besar. KPR Milenial yang disediakan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) ini dinamakan dengan “KPR BTN Gaess”. Program ini ditujukan bagi seseorang berusia 21 tahun hingga 40 tahun yang ingin memiliki hunian idaman. KPR ini dapat diajukan secara online melalui website resmi BTN.Adapun syarat dan ketentuan untuk mengajukan KPR BTN Gaess ini yaitu, kriteria debitur yang bisa mengajukan KPR ini adalah debitur harus memiliki penghasilan fixed income, masa kerja minimal satu tahun, dan rentang usia mulai dari 20 tahun hingga 40 tahun.Sementara itu, maksimal plafond kredit tidak dibatasi (sesuai dengan kemampuan calon debitur), jangka waktu yang ditentukan adalah maksimal 20 tahun untuk KPA BTN dan maksimal 30 tahun untuk KPR BTN, suku bunga developer tertentu mulai dari 1,99 persen fixed rate 1 tahun.Untuk suku bunga non developer tertentu mulai dari 3,99 persen fixed rate 1 tahun, uang muka mulai dari 0 persen sesuai ketentuan yang berlaku, seluruh biaya proses dapat dimasukkan ke dalam maksimal kredit selama masih memenuhi LTV dan RPC.KPR BNI Griya ini disediakan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) bagi WNI yang berusia minimum 21 tahun saat pengajuan serta usia maksimal saat kredit lunas adalah 55 tahun atau usia pensiun bagi karyawan dan 65 tahun bagi profesional atau wiraswasta.Fasilitas pembiayaan konsumtif yang disediakan dapat digunakan untuk tujuan pembelian, pembangunan atau renovasi, Top Up, Refinancing, atau Take Over properti berupa villa, rumah tinggal, apartemen, atau tanah kavling yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar masing-masing calon debitur.Syarat untuk mengajukan KPR ini adalah harus mengisi formulir serta melengkapi persyaratan dokumen. KPR ini memiliki tenor hingga 25 tahun, maksimal kredit Rp20 miliar, pengajuan kredit secara online melalui e-form BNI-Griya, dan bebas memilih lokasi properti idaman.Untuk biaya-biaya yang dikenakan untuk KPR ini adalah provisi sebesar 1 persen dari maksimal kredit eenmalig, administrasi mulai dari Rp750 ribu sampai dengan Rp2 juta, dan untuk biaya asuransi jiwa, asuransi kebakaran, appraisal, dan notaris akan ditentukan kemudian.KPR Milenial yang disediakan oleh Bank Mandiri ini memberikan plafon kredit yang lebih besar dan tenor yang lebih panjang dibandingkan dengan KPR lainnya. Keuntungan dari KPR ini yaitu limit atau plafon kredit yang dimulai dari Rp200 juta hingga Rp3 miliar.Adapun tenor kredit yang ditawarkan beragam mulai dari 10 hingga 25 tahun, cicilan ringan dengan kenaikan berjenjang selama lima tahun pertama, kemudian jenjang kenaikan angsuran 10 persen per tahun mengikuti penghasilan debitur, dan uang muka atau DP mulai dari 0 persen.Untuk suku bunga, Bank Mandiri menetapkan bunga fixed selama lima tahun pertama dan selanjutnya akan diterapkan suku bunga floating.KPR yang disediakan oleh Bank Permata yang menargetkan generasi muda untuk bisa membeli rumah impian mereka. Keuntungan yang bisa didapatkan jika mengajukan KPR ini di antaranya plafon pinjaman yang mencapai Rp5 miliar.Sementara itu, tenor kredit yang ditawarkan hingga 30 tahun, grace period selama 12 bulan, biaya provisi sebesar 1 persen, dan biaya administrasi kredit sebesar 0,1 persen dari harga rumah.Persyaratan yang ditentukan untuk mengajukan KPR ini yaitu usia minimal debitur saat pengajuan KPR adalah 21 tahun dan usia maksimal 35 tahun.Usia maksimal kredit berakhir yaitu 55 tahun bagi karyawan dan 65 tahun bagi profesional atau pengusaha, dan masa kerja minimal satu tahun serta memiliki penghasilan tetap.Program KPR ini disediakan oleh Bank BJB untuk generasi muda atau milenial yang ingin mencari rumah. Keuntungan dari KPR ini yaitu suku bunga yang kompetitif, uang muka kepemilikan rumah sebesar 5 persen, plafon pinjaman hingga Rp1,5 Miliar, dan tenor kredit selama 25 tahun.Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan KPR ini yaitu debitur adalah WNI, berusia 21-35 tahun, fixed income minimal Rp3 juta, fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Akta Cerai (jika bercerai).Selanjutnya, surat pernyataan belum menikah, NPWP Pribadi, Slip Gaji, Fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir, Fotokopi sertifikat tanah objek agunan, dan IMB/IPMB/Surat izin sejenis.