Perbedaan AC Low Watt dan AC Inverter

Advertisement

Pengertian AC low watt dan AC inverter

Apa keunggulan AC Low watt?

Baca juga: 10 Tips Penggunaan AC yang Tepat

Apa kelebihan AC inverter?

Apakah AC Low watt kurang dingin?

Kenapa AC inverter lebih hemat listrik?

(KIE)

Jakarta: Indonesia memiliki musim panas yang cukup panjang sehingga banyak orang memilih menggunakan Air Conditioner (AC) di rumah. Anda bisa memilih AC sesuai dengan kebutuhan.Beberapa jenis AC kian populer, seperti AC inverter dan low watt. Kedua tipe AC tersebut kerap dicari konsumen karena penggunaan daya listrik lebih hemat dibanding AC pada umumnya.Kedua jenis AC tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan yang bisa Anda gunakan sebagai referensi saat berencana membelinya.Di bawah ini akan dijelaskan kelebihan dan kekurangan menggunakan AC low watt dan juga AC inverter. Artikel ini dikutip dari BTN.AC low watt merupakan pendingin ruangan yang memiliki sistem bekerja secara on dan off yaitu berhenti bekerja ketika telah mencapai suhu yang diinginkan baik unit indoor maupun outdoor, dan kemudian menyala ketika suhu ruangan memanas. AC inverter memiliki teknologi yang mampu bekerja menyesuaikan suasana ruangan. Tipe ini mampu bekerja secara maksimal ketika dinyalakan dalam mencapai suhu yang diinginkan dan mengurangi kinerja ketika suhu ruang telah stabil atau bisa disebut AC yang fleksibel mengikuti keadaan.AC low watt memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan AC low watt adalah memiliki harga yang lebih terjangkau. Tentunya faktor ini memegang peranan penting ketika Anda ingin membeli sebuah AC.Dengan harga yang lebih terjangkau, Anda juga bisa memiliki AC dengan fitur energy saving yang tentunya hemat listrik.Tipe AC low watt memiliki daya listrik yang lebih kecil dibandingkan AC standard pada umumnya. Oleh karena itu, umumnya AC tipe low watt dipasarkan dengan harga yang lebih murah.AC low watt juga cocok untuk konsumen rumahan dengan pemakaian listrik normal rumah tangga. Namun, untuk mendapatkan harga yang lebih murah, AC tipe low watt menggunakan kompresor yang lebih kecil. Dengan begitu, tipe AC ini tidak cocok untuk penggunaan terus menerus.AC low watt merupakan pendingin ruangan yang memiliki sistem bekerja secara on dan off yaitu berhenti bekerja ketika telah mencapai suhu yang diinginkan baik unit indoor maupun outdoor, dan kemudian menyala ketika suhu ruangan memanas.AC low Watt umumnya menggunakan kompresor dengan daya yang lebih kecil dibanding AC standard pada umumnya. Dengan begitu, suara outdoor AC low watt umumnya lebih berisik daripada AC inverter.Jika dibandingkan dengan AC tipe inverter, AC low watt lebih lambat dalam proses pendinginan ruangan karena memang bebean kerja kompresosrnya berbeda. AC terbaik tipe low watt ini tidak cocok untuk penggunaan terus menerus dan lebih baik untuk penggunaan nyala-mati dalam kesehariannya.Kedua jenis AC tersebut memiliki karakteristik masing-masing yang harus disesuaikan dengan kebutuhanmu. Selain lebih hemat listrik, AC inverter juga lebih cepat dalam mendinginkan ruangan.AC inverter juga cocok untuk pemakaian terus-menerus. Namun perlu diingat bahwa sebanding dengan hasil kerjanya, AC terbaik jenis inverter ini lebih mahal dalam hal pembelian dan pemeliharaan jika dibandingkan dengan AC Low Watt.AC inverter memiliki teknologi yang mampu bekerja menyesuaikan suhu ruangan. Tipe ini mampu bekerja secara maksimal ketika dinyalakan dalam mencapai suhu yang diinginkan dan mengurangi kinerja ketika suhu ruang telah stabil atau bisa disebut AC yang fleksibel mengikuti keadaan. Pasalnya, listrik yang mengalir pada AC ini dapat naik dan turun mengikuti ruangan.Oleh sebab itu, AC inverter lebih cocok digunakan pada ruang tertutup. Karena jika digunakan pada ruang yang kerap dibuka dan ditutup, AC ini tidak akan mencapai suhu yang diinginkan dan berkinerja dengan kecepatan rendah. Akibatnya, unit outdoor akan terus bekerja dengan perputaran tinggi dan boros menggunakan listrik.Walaupun dengan kompresor yang lebih rendah, AC low watt tetap memiliki tingkat kedinginan yang sama dengan AC standard lainnya. Hanya saja AC low watt membutuhkan waktu lebih lama dalam mendinginkan ruangan.