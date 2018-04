Terinspirasi Monumen Irian Barat yang Kesepian

Suasana proyek revitalisasi kompleks Monumen Pembebasan Irian Barat, Jakarta, Senin (9/4/2018). Kini tempat bersejarah tersebut dilengkapi dengan kolam air mancur dan tempat duduk luar ruang model amphitheater. Masyarakat mengenal tempat yang dikelilingi Kantor @kemenkeuri @kemenag_ri dan @hotelborobudurjakarta ini dengan nama Lapangan Banteng. Pada masa pendudukan Jepang dan perang kemerdekaan, namanya adalah Lapangan Ikada. Antara Foto/Andika Wahyu #lapanganbanteng #monumenpembesanirianbarat #amphitheater

A post shared by Metrotv Indonesia (@metrotv) on Apr 9, 2018 at 9:46pm PDT