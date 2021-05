Rumah Bekas Syuting Film The Royal Tenenbaums Disewakan Rp287 Juta per Bulan

New York: Wesley Wales Anderson merupakan seorang sutradara, produser, penulis naskah dan aktor Amerika Serikat. Film garapannya dikenal naratif dengan visual yang khas.



Salah satu karyanya yang terkenal yakni The Royal Tenenbaums. Film tersebut dibintangi Gene Hackman, Anjelica Huston, Luke Wilson, Gwyneth Paltrow, dan Ben Stille.Lokasi syuting film tersebut berada di salah satu properti yang ikonik. Kini, townhouse tersebut bisa disewakan dengan harga USD20 ribu atau Rp287 juta per bulan (kurs Rp14.383).Townhouse empat lantai seluas 557 meter persegi ini dibangun pada 1899. Properti ini memiliki sejarah panjang dan karakter arsitektur yang meniru gaya Flemish Revival.Ketika Anderson sedang mencari tempat untuk mengambil gambar filmnya, rumah ini langsung menonjol."Itu harus rumah New York yang tidak stereotip, dan di mana Anda akan memiliki rasa sejarah keluarga yang kuat," kata Anderson sebelumnya kepada The Observer.Sesuai dengan tema film, rumah ini memiliki dua dapur, lebih dari 50 jendela, dan lift. Pemilik lama membeli rumah itu pada 1999 dengan harga USD460 ribu (Rp69 miliar).Jika Anda tidak bisa menyewa atau membeli properti, ketahuilah bahwa ada sejumlah hotel yang muncul dalam filmnya. Dari The Jane Manhattan, The Royal Tenenbaums, hingga The Great Wolf Lodge.(KIE)