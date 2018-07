Banyak kenangan, rumah Zohri direnovasi

Baiq Fazilah (29), kakak Lalu Muhammad Zohri, menunjukkan sejumlah medali yang telah diperoleh adiknya di rumah gubuknya yang sederhana di Karang Pangsor, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Kamis (12/7/2018). Lalu Muhammad Zohri meraih medali emas lari 100 meter Kejuaraan Dunia Atletik U-20, di Tampere, Finlandia, Rabu (11/7/2018). Sprinter kelahiran Lombok itu mencatatkan waktu 10.18 detik mengalahkan pelari Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Swedia, Jerman dan Jamaika. Atas prestasi dan kondisi tempat tinggal Zohri sekeluarga ini, pemerintah menjanjikan sebuah rumah sebagai bonusnya. Sang Juara Dunia baru ini akan berlaga dalam Asian Games 2018. #IAAFWorldU20Championships2018 #lari100meter #lalumuhammadzohri #asiangames2018 #sprinter #sprint #runner #goldmedal #karangpangsor #Lombok #ntb

