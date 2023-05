Mulai Pulih, Penghargaan bagi Pengembang Properti Kembali Digelar

Jakarta: Di tengah kondisi pasar properti Tanah Air yang terus mengalami pemulihan, PropretyGuru kembali menggelar Indonesia Property Awards ke-9 tahun ini. Acara ini mengajak para pengembang properti dan praktisi desain untuk berkesempatan memenangkan penghargaan yang menyoroti keunggulan sebagai Gold Standard dalam real estat.



Acara tahunan yang dipersembahkan Kohler ini bertujuan untuk mencari real estat terbaik di Indonesia seiring dengan kondisi pasar properti yang menunjukkan tren positif setelah pelonggaran pembatasan akibat pandemi.



Menurut data Indonesia Property Market Report Q1 2023 yang dirilis oleh Rumah.com, sebagai mitra portal resmi, pencarian properti residensial dengan harga di atas Rp1 miliar terus meningkat yang menandakan bahwa daya beli konsumen masih terjaga.





General Manager of PropertyGuru Asia Property Awards dan events Jules Kay sangat antusias dapat melakukan pencarian perusahaan dan pengembangan real estate terbaik di Indonesia. Pihaknya telah melihat pasar properti di Indonesia sangat beragam selama delapan tahun kami mengadakan perayaan gala di sini.

“Kami bangga telah mengakui berbagai pencapaian dari sektor real estat Indonesia, yang mencakup beberapa gedung tertinggi di kawasan ini serta perkembangan industri dan pusat logistik yang patut dipuji. Kami tidak sabar untuk melihat apa yang akan diciptakan Indonesia selanjutnya,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin, 8 Mei 2023.



Chairperson dari PropertyGuru Indonesia Property Awards sekaligus Senior Director and Head of Advisory JLL Indonesia Vivin Harsanto mengatakan pasar properti Indonesia tetap tangguh, dan pencabutan pembatasan sosial semakin memicu peningkatan aktivitas pasar.



Hal ini didorong oleh permintaan positif untuk rumah tapak dari para end user dan antusias yang sehat untuk gudang modern dari para logistik pihak ketiga dan FMCG. Menurutnya, industri real estat juga mendapat manfaat dari perluasan jaringan jalan tol dan proyek infrastruktur transportasi.



"Dengan latar belakang positif ini, kami sangat bersemangat untuk membuka PropertyGuru Indonesia Property Awards edisi ke-9 di tahun ini kepada para pesaing yang layak di seluruh nusantara. Kami melihat para pencari properti di Indonesia menjadi lebih berpengetahuan luas dalam memilih produk, serta proyek-proyek dari pengembang terkemuka dan peraih penghargaan akan cenderung masuk dalam daftar pilihan mereka,” ujar Vivin.



Acara eksklusif Gala Dinner dan upacara penghargaan dari PropertyGuru Indonesia Property Awards 2023 akan diadakan di di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, sebagai tempat resmi penghargaan pada Jumat, 15 September 2023. Pendaftaran diterima secara online hingga 7 Juli 2023.



Para pemenang PropertyGuru Indonesia Property Awards yang memenuhi syarat akan bersaing dengan yang terbaik di kawasan ini di Grand Final PropertyGuru Asia Property Awards ke-18 2023 pada 8 Desember di Bangkok, Thailand.



Pengembang dari Indonesia berhasil mewakili negara tahun lalu di Grand Final PropertyGuru Asia Property Awards ke-17. Penghargaan Best Township Development (Asia) diberikan kepada Kota Baru Parahyangan oleh PT Belaputera Intiland.



Penghargaan Best Township Masterplan Design (Asia) diberikan kepada PIK2 Sedayu Indo City oleh Agung Sedayu Group & Salim Group. Autograph Tower di Thamrin Nine Complex oleh PT Putragaya Wahana, anggota Galeon Group, berhasil meraih Best Office Development (Asia).



Sedangkan LRT City Jatibening oleh KSO PT Adhi Commuter Properti Tbk. & PT Urban Jakarta Propertindo Tbk memenangi Best Connectivity Condo Development (Asia). Metland Cibitung oleh PT Fajarputera Dinasti, anak perusahaan PT Metropolitan Land Tbk., meraih Best Connectivity Housing/Landed Development (Asia) sedangkan LOGOS Cikarang Logistics Park oleh LOGOS Indonesia meraih penghargaan Best Green Industrial Development (Asia).



(KIE)