Hotel di Australia Catat Okupansi hingga 80% di Tengah Pandemi

Jakarta: Skye Suites merupakan jaringan hotel butik bintang lima di Sydney, Australia. Meskipun banyak sektor terdampak pandemi covid-19, tetapi Skye Suites mencapai rataan tingkat keterisian di atas 80 persen.Menurut Penelitian CBRE, di tengah keterbatasan akibat pandemi covid, transaksi perhotelan tetap meningkat dengan penjualan mencapai lebih dari Rp10 triliun pada 2021.Skye Suites juga menjalin kerjasama dengan Married at First Sight selama tiga tahun berturut-turut. Untuk tahun ketiga, para pasangan dalam Married at First Sight akan tinggal di Skye Suites Sydney."Kami sangat senang dapat bermitra kembali, ini memperkuat kemitraan jangka panjang antara Endemol Shine Australia dan grup Skye Suites," kata Area Director of Sales & Marketing SKYE Suites Ari Foo dalam keterangan tertulis, Senin, 7 Maret 2022.Kamar tersebut memiliki luas dua kali lipat dibandingkan dengan kamar hotel lainnya. Semua kamar memiliki balkon dan fasilitas tambahan termasuk kolam renang, spa, dan gym.Sejak pertama kali didirikan pada 2017 di Parramatta, Skye Suites telah membuka hotel keduanya di Sydney CBD pada 2018 dan pada 2020 membuka yang ketiga di kawasan Green Square.Skye Suites Sydney dan Skye Suites Green Square menempati peringkat 41 dan 64 dari 206 hotel di Kota Sydney di minggu pertama Maret 2022 dalam dari TripAdvisor.Sementara itu SKYE Suites Parramatta dan SKYE Suites Sydney juga masuk dalam daftar Travellers' Choice 2021 TripAdvisor. Hotel butik bergaya resor ini memiliki kamar yang luas, dapur internal dan binatu, tempat tidur dari Sleeping Duck, balkon terbuka, streaming StayCast tanpa batas dari ponsel, tablet, atau laptop ke TV layar datar besar dan teknologi terkini di dalam kamar. Setiap hotel memiliki keunikannya sendiri untuk kolam renang dan gym.Ukuran kamar SKYE Suites hampir dua kali lipat dari kamar hotel tradisional dan dilengkapi dengan balkon terbuka. Ini adalah gaya desain yang menjadi tren pascacovid yang banyak dicari oleh wistawan saat ini.“Skye Suites telah dirancang tidak hanya untuk kebutuhan para tamu kami saat ini, tetapi juga untuk kebutuhan mereka di masa depan," ungkap CEO Crown Group Iwan Sunito.Pandemi covid-19 dengan cepat mengubah keinginan dan kebutuhan akan fitur futuristik seperti lebih banyak ruang, elemen alami, dan pengalaman menyeluruh tepat di ujung jari."Anda dan saya pikir ini adalah tren hotel yang hanya akan semakin penting di masa depan,” ujar Iwan SunitoWisatawan domestik akan terus mendukung pasar regional, sementara aktivitas perusahaan akan mulai pulih pada kuartal I-2022 dan akan terus berlanjut saat Australia “gets back to business”Perjalanan internasional mulai kembali normal secara bertahap dengan ekspektasi dari IATA yang memprediksi tingkat capaian 2019 akan kembali tercapai pada tahun 2023-2024.