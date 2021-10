Meikarta Telah Topping Off 8 Menara di District 2

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Cikarang: Pengembang Meikarta masih fokus menyelesaikan proses pembangunan. Untuk District 1, sudah ada enam menara yang telah dihuni dan 1.500 sudah diserahterimakan.Chief Marketing Officer Meikarta Lilies Surjono mengatakan, untuk District 2 kini sudah delapan menara yang dilakukan topping off atau proses tutup atap."Di District 2 saat ini sedang dalam pekerjaan pembuatan unit dan finishing," katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 25 Oktober 2021.Kawasan hunian modern Distrik 1 meraih penghargaan sebagai "The Best Urban Living Apartment Region Bekasi & Surrounding" dalam ajang Golden Property Award.Award ini dilakukan oleh team independen Indonesia Property Watch (IPW) dengan metode penilaian berbasis riset dan survei.Tahun ini merupakan edisi keempat penyelenggaraan acara yang dimulai pertama kali pada 2015."Dengan adanya Standard Project Rating 2.1, IPW berkomitmen untuk memberikan penilaian yang profesional dan reliable," ungkap CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda.Ali juga menyampaikan, IPW menerjunkan puluhan tim inti untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan, bukan sebatas desktop analysis. Tim penilai juga diterjunkan sebagai mysterious consumer untuk melihat pelayanan yang dilakukan oleh tenaga pemasar masing-masing proyek.Golden Property Awards 2021 berhasil menyeleksi ratusan proyek dari pengembang properti yang mendaftar. Sejak dibuka pendaftarannya pada September 2020 lalu, tercatat 138 proyek yang lolos menjadi peserta dengan memperebutkan 31 penghargaan untuk 71 pemenang."Penilaian juga dilakukan untuk melihat berbagai aktivitas perusahaan dengan melibatkan para pakar di bidangnya dengan kriteria debt to asset ratio, gross debt to equity ratio, current ratio, net margin, return on equity (ROE), dan return on asset (ROA)," ujar Ali.Lilies menambahkan, hal ini tentunya menjadi hal yang sangat menggembirakan sekaligus membanggakan atas penghargaan ini."Kami bersyukur atas anugerah penghargaan di ajang properti ini karena penilaian award ini berdasarkan market survey. Meikarta sebagai hunian urban yang nyaman dan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh publik," ungkapnya.Penghargaan ini dipersembahkan untuk seluruh konsumen yang telah mempercayakan investasi huniannya kepada Meikarta serta ratusan penghuni yang kini telah tinggal di Meikarta District 1.