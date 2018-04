Ini Persiapan 'Serbu' Rusun DP Rp 0

Maket rumah susun tanpa uang muka yang kontruksinya dikerjakan PT Totalindo. MI/M Irfan

Bulan ini pergub tentang skema pembiayaan hunian tanpa uang muka alias down payment (DP) Rp 0 akan dijanjikan terbit oleh Pemprov DKI Jakarta. Proyek pertama program ini adalah rumah susun Klapa Village, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, yang telah dibuka awal tahun ini.Sambil menunggu terbitnya aturan yang dinanti itu, siapkan dokumen yang diperlukan agar bisa langsung memesan unitnya. Pertama adalah membawa salinan KTP atau Kartu Keluarga (KK) DKI Jakarta yang membuktikan mereka adalah warga DKI Jakarta selama lima tahun terakhir.Dokumen lain adalah surat keterangan belum memiliki rumah dari RT, RW, dan kelurahan tempat tinggalnya. Surat keterangan dari RT, RW, dan kelurahan juga diperlukan bagi warga yang bergerak di sektor UMKM.Bagi yang bekerja di instansi pemerintah atau swasta, menyertakan slip gaji yang menyatakan gaji tak lebih dari Rp 7 juta. Tetapi harus lebih tinggi dari UMR DKI Jakarta yang saat ini berkisar Rp 3,5 juta agar setelah membayar cicilan masih ada sisa gaji untuk kebutuhan keluarga.Persyaratan lainnya adalah KK, NPWP, usia minimal 21 tahun dan maksimal 40-45 tahun. Menyertakan bukti Buku Nikah bagi yang sudah menikah dan belum pernah mengikuti program rumah subsidi pemerintah.Ada dua tipe unit rumah susun di Klapa Village yang dapat dicicil hingga 20 tahun. Tipe 21 (satu kamar) diperkirakan senilai Rp 1,2 juta per bulan dan Rp 2,1 juta per bulan untuk tipe 36 (dua kamar).(LHE)