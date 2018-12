IKEA Manhattan, Pertama di Megapolitan

Tahun depan IKEA membuka toko cabangnya di Manhattan, New York, Amerika Serikat. Rencana tersebut menandai transformasi produsen furniture asal Swedia itu hadir di tengah kota kota.Selama ini IKEA hanya membangun toko cabangnya di pinggiran kota yang merupakan kawasan pemukiman baru. Contohnya di Indonesia, toko cabangnya IKEA terdapat di Alam Sutera, Serpong, dan yang sedang dibangun di Cakung, Bekasi.Hal tersebut bukan tanpa alasan, selama ini pembangunan toko IKEA membutuhkan lahan luas yang mencakup tidak hanya toko tetapi juga gudang. Sementara mencari lahan kosong di kota-kota besar sangat mahal. Terlebih di megapolitan seperti New YorkSebagaimana dikutip dari refinery29 , untuk mensiasastinya maka toko terbaru di Manhattan ini berbeda dengan yang lain. Konsep IKEA Planning Studio untuk memudahkan akses masyarakat memesan, mengambil pesanan, membeli dan mengirimnya ke rumah.Konsep IKEA Planning Studio ini dibuka pertama kali di New York, lokasinya di 999 Third Avenue, Manhattan. Rencananya akan ada 30 toko cabang lainnya yang bakal dibangun dalam kurun waktu tiga tahun mendatang.Selain itu, IKEA juga tengah mengoptimalkan penjualan secara online. "Industri ritel berubah cepat, agar tetap tumbuh dalam jangka panjang, kami mengubah konsep agar bisa bertemu pelanggan kami di mana pun," kata Country Manager IKEA Retail AS, Lars Petersson.(LHE)