Hanya 1 Tower untuk Hunian DP Rp0

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan mengatakan hanya ada satu toweruntuk hunian uang muka (DP) Rp0 di Klapa Village, Duren Sawit, Jakarta Timur. Nasib towerkedua tergantung situasi ke depan."Cuma satu towerdulu. Begitu kebutuhannya banyak kita siapin lagi. Bisa towerdua (atau) bisa tempat lain," kata Yoory kepada Medcom.id, Selasa, 11 September 2018.PD Pembangunan Sarana Jaya hanya fokus membangun satu toweryang berdiri di lahan 5.000 meter persegi dari luas tanah 2,9 hektare di Duren Sawit. Satutowertersebut nantinya akan menampung 780 unit dengan tiga klasifikasi tipe."Tipe studio, one bedroom, dan two bedroom," jelas Yoory.PD Pembangunan Sarana Jaya selaku badan usaha milik daerah (BUMD) menggandeng PT Totalindo Eka Persasa dalam proyek ini. Klapa Village akan menjadi proyek percontohan program DP Rp0.Proses pembangunan towersaat ini masuk tahap struktur atas untuk area lantai dasar. Pembangunan ditargetkan selesai Juli 2019.(OGI)