Proyek Mitsubishi dan Pakuan Mulai Serah Terima Unit

Depok: PT MC Urban Development Indonesia (MCUDI), anak perusahaan Mitsubishi Corporation, bersama PT Pakuan Tbk (bagian dari Vasanta Grup) melakukan serah terima untuk Cluster Tilia di kawasan Eco Town, Shilla at Sawangan di Depok, Jawa Barat.Tahapan ini merupakan komitmen untuk menyelesaikan proses pembangunan dengan tepat waktu. Kluster tersebut dibangun pada Q1-2022, dan mulai dijual pada Q2-2022 sehingga tahap groundbreaking telah dilaksanakan pada Oktober 2022.Terdapat 210 unit di Cluster Tilia dan 30 unit pertama telah diserahterimakan kepada pemilik rumah secara bersamaan. Unit lainnya secara bertahap akan diserahterimakan pada beberapa bulan ke depan di 2024.CEO Vasanta Group Nicholas Hum mengatakan serah terima ini tidak hanya menjadi pencapaian sebagai pengembang, tetapi juga merupakan momen bagi para penghuni menuju hunian yang nyaman dan modern."Di sini kami berkomitmen untuk terus meningkatkan standar kualitas hunian dengan menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi seluruh penghuni Shila at Sawangan,” ujar Nicholas dalam keterangan tertulis, Senin, 19 Februari 2024.Presiden Direktur PT MCUDI Kenji Ono menyampaikan bahwa pihaknya bersama Vasanta Group selalu berkomitmen untuk tepat waktu dalam setiap tahap pembangunan hunian yang dikembangkan.“Kami berharap melalui serah terima Cluster Tilia ini, kami dapat membawa momentum positif bagi proyek- proyek mendatang dan meningkatkan kepercayaan calon konsumen. Hal ini juga memotivasi kami untuk terus menyiapkan desain rumah yang inovatif, modern dan menunjang kebutuhan hunian yang nyaman bagi masyarakat,” ujar Kenji.Cluster Tilia terdiri dari tiga tipe rumah, yakni The Terrace dengan ukuran 79/120, kemudian The Courtyard dengan ukuran 109/112 dan Portico dengan ukuran 184/144. Terdapat juga berbagai fasilitas untuk menunjang gaya hidup sehat dan modern.Shila at Sawangan juga menargetkan Cluster Lake Vista akan selesai dan serah terima pada 2025. Cluster Lake Vista hadir dengan desain arsitektur modern memanfaatkan jendela kaca yang besar untuk pencahayaan alami dan sirkulasi udara.