Mau Bangun Rumah? Cek Harga Bahan Material di Bawah Ini!

1.Harga pasir

2. Harga batu alam

3. Harga batu bata merah

4. Harga besi

5. Harga semen

6. Harga ubin keramik

7. Harga cat dinding interior

8. Harga genteng

(KIE)

Jakarta: Bahan bangunan menjadi kebutuhan paling penting dalam membangun rumah . Kualitas bahan bangunan yang baik mempengaruhi harga jualnya di pasar.Kualitas tersebut juga mempengaruhi kualitas dan kekokohan bangunan. Harga bahan bangunan atau material bervariasi tergantung dengan jenis, merk, dan kualitasnya.Seperti kutipan ‘ada harga, ada kualitas’, bahan bangunan yang berkulitas cenderung mahal namun tahan lama dan kokoh.Hal ini juga yang menyebabkan biaya membangun rumah yang bervariasi. Jika Anda ingin membangun rumah, berikut daftar harga bahan bangunan atau material di kawasan Jakarta.Anda tentu akan membutuhkan pasir untuk membangun rumah. Harga pasir cukup bervariasi tergantung kuantitas dan jenis pasirnya. Pasir beton, contohnya. Pasir ini dijual di toko material dengan harga Rp1,8 juta per 6 meter kubik.Sedangkan harga pasir mundu lebih murah, yaitu di harga Rp240 ribu per meter kubik, atau Rp580 ribu per mobil pickup. Jenis terakhir yang umum digunakan untuk membangun rumah adalah jenis pasir Bangka.Seperti namanya, pasir ini didatangkan dari Bangka Belitung. Tidak berbeda jauh dengan pasir mundu, pasir bangka dijual di harga Rp265 ribu per meter kubik.Batu alam dikenal untuk menambah suasana alam yang alami dan berfungsi sebagai dekorasi dalam pembangunan rumah, selain itu, batu dalam membangun rumah berguna sebagai pondasi.Batu gamping misalnya, batu ini seringkali digunakan untuk pondasi rumah karena pH tanah yang terkandung dalam batu ini. Batu ini dijual dengan harga Rp320 ribu per 7 meter kubik. Batu bata merah merupakan bahan material paling penting dalam membangun rumah. Batu bata merah memiliki beberapa jenis yang biasanya digunakan dalam konstruksi. Jenis yang paling umum adalah batu bata merah biasa.Batu bata merah biasa dijual per 1.000 buah dengan harga Rp730 ribu. Sedangkan batu bata merah yang kualitasnya lebih baik dari yang biasa, bata merah press, dijual dengan harga Rp920 ribu per 1.000 buah. Jenis terakhir adalah bata merah bolong dengan harga Rp3 juta.Untuk membangun kerangka atau atap rumah, besi sangat dibutuhkan. Beberapa jenis besi yang biasa digunakan seperti besi beton, besi hollow, dan besi plat wiremesh. Besi beton biasanya digunakan untuk struktur utama bangunan agar bangunan dapat kokoh dan kuat.Sedangkan besi hollow digunakan untuk membuat atap rumah. Jenis terakhir adalah plat wiremesh, ada dua jenis wiremesh, yaitu SNI dan Non SNI. Berikut adalah harga masing-masing besi di toko material:Besi Beton: Rp75 ribu per 12 batangBesi Hollow: Rp65 ribu per lembar (1mm dengan panjang 6 meter)Plat wiremesh SNi: Rp150 ribu hingga Rp1,5 juta per lembarBahan material semen juga tidak kalah penting dalam membangun rumah. Banyak merk semen yang populer di Indonesia dan banyak digunakan. Harga semen dengan merk Gresik dijual dengan harga Rp50 ribu per 50 kg.Selain itu, Semen Holcim memiliki harga yang lebih tinggi yaitu Rp68 ribu per 50 kg. Sedangkan semen dengan merk Tiga Roda dijual dengan harga Rp70 ribu per 50kg.Ubin atau lantai tentu tidak dapat dilewati. Ubin keramik merupakan ubin paling banyak digunakan dan harganya yang terbilang murah dibandingkan jenis ubin lainnya. Untuk ubin ukuran 30x30 cm dengan merek Platinum, dijual dengan harga mulai dari Rp40 ribu hingga Rp55 ribu.Ubin dengan merk Mulia dijual dengan harga mulai dari Rp38 ribu hingga Rp50 ribu. Sedangkan harga ubin keramik merk Arwana berkisar Rp38 ribu hingga Rp50 ribu.Memilih cat dinding interior harus dilakukan dengan berhati-hati, karena kualitas cat dinding dapat mempengaruhi dinding Anda. Beberapa merk cat dinding interior yang banyak digunakan antara lain Dulux Catylac, dan Jotun Jotaplast.Cat dinding Dulux Catylac Interior dengan ukuran 5 kg per kaleng dijual dengan harga Rp135 ribu dan Dulux Catylac Plamur Interior ukuran 20 kg per kaleng dijual dengan harga Rp290 ribu.Sedangkan untuk cat dinding Jotun Jotaplast dengan ukuran 5 kg dijual dengan harga Rp160 ribu dan ukuran 25 kg seharga Rp520 ribu.Bahan material terakhir yang diperlukan untuk membangun rumah adalah genteng. Genteng memiliki banyak jenis dengan harga yang bervariasi. Genteng yang umum digunakan yaitu genteng tanah liat, genteng asbes, dan genteng keramik. Berikut harganya:Genteng tanah liat dengan Merk Mantili Jumbo: Rp20 ribu per buahGenteng asbes: Rp32 ribu per lembarGenteng keramik dengan merk Kanmuri Full Flat Silky Silk Black: Rp23 ribu per buah.Demikian beberapa harga bahan material terbaru yang dirangkum oleh Medcom.id di beberapa toko yang berada di Jakarta. Harga di atas mungkin sedikit berbeda di beberapa daerah lainnya.