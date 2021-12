Sambut 2022 dengan Cat Berwarna Segar dan Terang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: AkzoNobel melalui merek pelapis dekoratif terkemuka, Dulux, menghadirkan Colour of the Year 2022 dengan tema Bright Skies–A Breath of Fresh Air.Melalui tema Bright Skies–A Breath of Fresh Air diharapkan mampu memberikan inspirasi melalui nuansa cerah dan lembut dalam menyambut 2022 dengan optimistis. Bright Skies hadir dalam empat palet warna, yakni Workshop, Greenhouse, Studio, dan Salon.“Sebuah dorongan sangat diperlukan untuk bertransformasi dalam mewujudkan kembali kepercayaan diri dan meraih segala potensi dalam diri untuk mendapatkan ide-ide kreatif serta segar saat keluar dari tahun refleksi pasca-pandemi,” ujar President Director PT ICI Paints Indonesia (AkzoNobel Decorative Paints Indonesia) Indra Laban, dalam acara peluncuran Dulux Bright Skies Colour of The Year 2022, Kamis, 9 Desember 2021.Tahun 2022 diyakini sebagai era baru pascapandemi yang membawa sejumlah perubahan pada gaya hidup masyarakat. Termasuk perubahan dalam tata ruang dan interior rumah.Pascapandemi desain rumah di tahun 2022 akan memiliki banyak ruang multi-fungsi. Dengan tren bekerja dari rumah, pemilik rumah semakin memikirkan kenyamanan dalam ruangan. Banyak memaksimalkan ruangan yang terbuka juga menjadi fokus utama para pemilik rumah."Warna-warna segar dan lembut akan banyak dipilih untuk berbagai kebutuhan rumah maupun dekorasi. Warna yang segar dapat membantu para pemilik rumah untuk semakin maksimal dalam beraktivitas sehingga timbul ide-ide kreatif. Misalnya, palet Studio dengan pilihan warna-warna yang soothing, bisa menjadi pilihan yang sangat baik untuk memacu kembali semangat para pemilik rumah,” ucap Mande Austriono, pemilik perusahaan arsitek DFORM, pada peluncuran virtual Colour of The Year 2022, Bright Skies.Kehadiran warna segar dan lembut dapat menjadi salah satu sumber inspirasi dalam mencari ide dan inspirasi. Itulah alasan mengapa para ahli warna Dulux secara konsisten melakukan penelitian menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek untuk menghadirkan Colour of the Year.Tema warna 2022 mewakili apa yang telah diyakini perusahaan, nyaman dalam melakukan berbagai aktivitas di dalam rumah, terkoneksi dengan alam, berkontemplasi hingga tercipta ide-ide kreatif, dan terbuka terhadap inspirasi yang lebih segar. Hal ini disebabkan oleh perubahan global yang belum pernah terjadi sebelumnya."Ketidakpastian yang membawa kepada pembaruan. Menghadirkan Colour of the Year 2022, Bright Skies, yang menawarkan warna-warna segar dan lembut, dekat dengan alam, bisa diaplikasikan pada setiap ruangan, dan mengasah kreatifitas. Colour of the Year 2022 bisa diaplikasikan pada setiap ruangan seperti ruangan kerja, belajar, serta meditasi“, kata Creative Director of AkzoNobel’s Global Aesthetic Center Heleen van Gent.