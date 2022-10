Populer Properti: Rumah Seken di Tangerang Paling Diincar hingga Penataan Belawan Medan

1. Tangerang Jadi Kota Paling Diburu Pencari Rumah Seken

2. Tangani Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Tata Kawasan Belawan di Medan

3. Perpanjangan DP Nol Persen Bisa Pertahankan Geliat Properti

Jakarta: Beberapa berita di kanal properti Medcom.id menjadi sorotan pembaca. Salah satunya rumah seken di Tangerang paling diincar hingga penataan kawasan Belawan Medan.Berikut tiga berita terpopuler properti Medcom.id pada Kamis, 27 Oktober 2022:Harga rumah seken di sejumlah wilayah mengalami kenaikan yang siginifikan. Kenaikan tersebut juga dibarengi dengan suplai rumah seken yang tumbuh cukup drastis.Flash Report Rumah123.com edisi Oktober juga merekam total suplai rumah seken yang melonjak cukup drastis secara tahunan. Tercatat, terdapat pertumbuhan sebesar 35,4 persen untuk properti seken pada September 2022, dibanding September 2021.Dari suplai yang melonjak tersebut, Tangerang jadi kota yang paling banyak dicari oleh pencari properti, dengan porsi mencapai 15,0 persen untuk seluruh rumah di Indonesia, berdasarkan data Flash Report Oktober 2022.Baca selengkapnya di sini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program penanganan kawasan kumuh secara terpadu yang dilaksanakan secara bertahap pada 514 kabupaten/kota hingga 2024. Hal tersebut guna mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) sesuai Instruksi Presiden No 4 Tahun 2022.Pada 2022, penanganan kemiskinan ekstrem dilakukan di 212 kabupaten/kota yang tersebar di 25 provinsi, salah satunya yaitu Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan adalah salah satu kota yang akan ditangani kawasan kumuhnya oleh Kementerian PUPR yaitu di Kecamatan Medan Belawan.“Setelah melakukan survei, Kementerian PUPR akan menata kawasan Belawan karena kondisi lingkungan permukimannya kurang layak serta lokasinya yang diapit oleh muara Sungai Belawan dan Deli sehingga rawan banjir rob,” kata Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Oktober 2022.Baca selengkapnya di sini Bank Indonesia memutuskan untuk memperpanjang kebijakan pelonggaran rasio loan to value (LTV) dan financing to value (FTV) untuk kredit pemilikan rumah (KPR) serta pembiayaan properti hingga 31 Desember 2023. Kebijakan ini memungkinkan masyarakat membeli properti menggunakan KPR dengan fasilitas down payment (DP) atau uang muka Nol persen.Country Manager Rumah.com Marine Novita menjelaskan bahwa sebagai salah satu stakeholder industri properti, pihaknya menyambut baik keputusan BI yang memperpanjang kebijakan DP Nol Persen hingga akhir 2023."Perpanjangan ini diharapkan bisa mempertahankan tren positif sektor properti yang sudah cukup membaik selama setahun terakhir ini," jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Oktober 2022.Baca selengkapnya di sini