Fasilitas Pembiayaan Kredit Apartemen

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KIE)

Jakarta: Dalam sebuah riset disebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara dengan pemulihan ekonomi yang cepat pascapandemi.Selain itu, Rumah.com Indonesia Property Market Index (RIPMI) menunjukkan adanya peningkatan harga properti pada semua tipe properti di kuartal IV-2021.Situasi yang semakin membaik ini tentu membuat pengembang merasa lebih optimis menghadapi prospek ke depan. Salah satunya dengan bisnis investasi proyek mixed use.Mixed use development adalah konsep pengembangan properti yang mengintegrasikan beberapa jenis dan kegunaan properti ke dalam satu kawasan pembangunan.Gaya hidup praktis yang ditawarkan dengan tinggal di kawasan mixed use sangat menarik minat masyarakat perkotaan.Melihat tren tersebut, PT Indonesian Paradise Property Tbk (INPP) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir fokus untuk meningkatkan pengembangan kawasan mixed use. "INPP percaya setiap komponen masing-masing kegunaan (pusat perbelanjaan, apartemen, perkantoran, hotel dll) akan memberi nilai tambah saat menjadi kesatuan dalam sebuah lokasi," kata Direktur Utama PT Prospek Duta Sukses A.H. Bimo Suryono dalam keterangan tertulis, Minggu, 19 Desember 2021.Menurutnya, ada tiga keuntungan di mixed-use development. Pertama, hunian mixed use memberikan kenyamanan bagi penghuninya salah satunya adalah menghindarkan dari kemacetan.Kedua, apartemen mixed use dibangun dengan fasilitas pusat perbelanjaan, sehingga penghuninya memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari tanpa harus menggunakan kendaraan atau transportasi umum.Dan ketiga, karena dibangun di pusat kota (CBD) sehingga para penghuni tidak perlu menghabiskan banyak waktu hanya untuk ke kantor atau commercial area."Karena sifatnya yang multifungsi, maka apartemen mixed use yang dibangun dengan kualitas bahan yang prima, tata lansekap yang matang, dan dengan pilihan konsultan kelas dunia menjadi pilihan menarik dan memiliki nilai investasi tinggi," jelasnya.Salah satu proyek yang dikembangkan INPP melalui anak usahanya PT Prospek Duta Sukses yakni Antasari Place menjalin kerjasama dengan pihak perbankan dalam pembiayaan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).Antasari Place bekerjasama dengan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk menyediakan fasilitas pembiayaan kepemilikan unit apartemen bagi konsumen dan calon pembeli.Kesepakatan tersebut diikat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) oleh Direktur Utama PT Prospek Duta Sukses A.H. Bimo Suryono dan Director of Consumer PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Mochamad Tri Budiono."Ke depannya kerjasama pembiayaan dengan perbankan diharapkan semakin memudahkan akses masyarakat untuk mendapat hunian strategis dan bernilai investasi tinggi.Antasari Place akan menambah portofolio INPP dalam segmen mixed-use khususnya residensial yang terintegrasi dengan retail area, terutama karena berada di jantung kota Jakarta Selatan atau the new CBD Jakarta Selatan.