Didukung Insentif Properti, 'Wish for Home' Raup Rp210 Miliar

Sinar Mas Land mencatat penjualan dari Wish for Home sebanyak Rp210 miliar dalam dua hari. Program tersebut memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat yang ingin membeli hunian.Program tersebut berlangsung hingga akhir tahun ini dan dibagi menjadi tiga periode yaitu 6 Maret-30 Juni, 1 Juli-30 September, dan 1 Oktober-31 Desember.Managing Director Sinar Mas Land Alim Gunadi saat mengatakan, besaran promo paling tinggi ditawarkan pada periode pertama selama 6 Maret-30 Juni dan semakin berkurang dalam periode selanjutnya.Ada 107 unit yang terjual dalam dua hari setelah peluncuran Wish for Home. Sejumlah klaster telah sold out antara lain Aure, Amata, Savia Park, dan Visana, yang terdapat di BSD City."Antusias masyarakat itu tak lepas dari berbagai keringanan pembayaran yang diberikan Wish for Home, baik pembelian tunai maupun KPR," jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Maret 2021.Selain itu, insentif huni/bangun hingga 10 persen, gratis BPHTB, keringanan DP sampai dengan 15 persen, subsidi cicilan KPR, gratis biaya pengalihan, gratis biaya KPR/KPA, dan diskon tambahan untuk beberapa produk pilihan.Kemudahan itu didukung pula oleh kebijakan pemerintah yang menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) untuk hunian hingga seharga Rp5 miliar."Sekarang memang waktu yang tepat membeli properti karena didukung kebijakan pemerintah sehingga memudahkan masyarakat memiliki hunian,” ujarnya.Masyarakat yang ingin memiliki hunian dari Sinar Mas Land dapat mengakses informasi melalui website Sinar Mas Land. Ada juga produk apartmen di Jakarta, yaitu Apartment The Elements, Southgate, dan Aerium.Serta produk hunian lainnya di luar BSD City, seperti Kota Wisata (Cibubur), Legenda Wisata (Cibubur), Grand City (Balikpapan), Wisata Bukit Mas dan Klaska Residence (Surabaya), dan The Nove (Batam).(KIE)