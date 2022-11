Crown Group Terdongkrak Kinerja Positif Okupansi Hotel di Australia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id

(KIE)

Jakarta: Kota Sydney mencatatkan rekor kinerja bulanan perhotelan tertinggi pascapandemi. Menurut data awal September 2022, okupansi rata-rata hotel di Sydney mencapai 71,8 persen.Salah satu jaringan hotel yang juga mencatatkan kinerja positif adalah ketiga hotel SKYE Suites yang dikembangkan oleh Crown Group."Kami berhasil mencatatkan tingkat okupansi yang mencapai di atas 80 persen dalam beberapa bulan terakhir," jelas Head of Hotel Australasia SKYE Suites David Bowen dalam keterangan tertulis, Selasa, 8 November 2022.Menurut David, positifnya kinerja perhotelan juga ditopang oleh kebijakan pemerintah Australia yang membuka pintu gerbang internasional semenjak Februari 2022."Semenjak gerbang internasional dibuka tercatat lonjakan wisatawan asing asal Asia khususnya Indonesia yang menginap di ketiga hotel kami," jelasnya.Selain itu, lokasi, fasilitas dan layanan yang ditawarkan serta karakter masing-masing hotel SKYE Suites menjadi magnet bagi wisatawan asing.Salah satu hotel SKYE Suites Green Square berhasil menduduk peringkat 18 dari 210 Hotel berbintang di Kota Sydney versi Tripadvisor. Hotel tersebut baru dibuka pada Maret 2020.CEO Crown Group Iwan Sunito mengatakan pihaknya berhasil menembus 20 besar hanya dalam kurun waktu sekitar dua tahun. Padahal hotelnya masih merupakan brand baru dibandingkan nama-nama lainnya yang sudah lama eksis di industri perhotelan dunia."Saya kagum dengan apa yang dicapai dalam waktu yang begitu singkat. Sebuah bukti bahwa orang Indonesia bisa dan mampu berkompetisi secara global di luar negeri," ungkap Iwan.SKYE Suites Green Square telah mengungguli pencapaian dari SKYE Suites Sydney yang juga pernah meraih gelar Apartment/Suite Hotel of The Year 2022 yang menempati peringkat ke-43.Merek SKYE SUITES pertama kali diperkenalkan pada Agustus 2017 melalui pembukaan SKYE Suites Parramatta, dan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan SKYE Suites Sydney pada 2019 dan SKYE Suites Green Square pada 2020.SKYE Suites Green Square mampu melampaui peringkat hotel-hotel popular seperti Pullman Quay Grand Sydney Harbour, Sydney Harbour Marriott Hotel at Circular Quay, Hilton, InterContinental Sydney dan Shangri La di Tripadvisor.SKYE Suites Green Square yang mendapakan predikat Travelers’s Choice di situs resmi Tripadvisor hanya terpaut sembilan peringkat dari Park Hyatt Sydney, delapan peringkat di bawah The Langham dan tujuh peringkat di bawah Four Seasons.SKYE Suites Green Square berlokasi tepat di atas stasiun kereta bawah tanah Green Square. SKYE Suites Green Square terletak di Kawasan hunian yang dirancang oleh Koichi Takada Architects.Hotel ini dilengkapi dengan 90 unit kamar mewah yang interiornya khusus dirancang oleh Juliet Ashworth, manta editor-in-chief Vogue. Ada juga fasilitas kolam renang, gym serta kamar dari 46 meter persegi hingga 80 meter persegi dengan perlengkapan dari SMEG dan Vittoria.Seluruh hotel dari SKYE Suites yaitu SKYE Suites Parramatta, SKYE Suites Sydney dan SKYE Suites Green Square juga mendapatkan predikat Travelers’s Choice di situs resmi Tripadvisor.