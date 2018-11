Adhi Karya Bangun Rumah Tapak di Cibinong

Tak mau hanya dikenal dengan TOD City, kini PT PT Adhi Persada Properti (APP) kini mengembangkan rumah tapak. Cibinong menjadi kawasan yang dpilih untuk proyek yang dinamai The Anggana."Pembangunan infrastruktur di koridor Jakarta-Bogor kami yakin mampu membuat Cibinong jadi pilihan," kata Direktur Pemasaran PT Adhi Persada Properti (APP), Wahyuni Sutantri dalam keterangan tertulis, Jumat (9/11/2018).The Anggana dikembangkan di atas lahan seluas 8,35 hektare. Nilai investasi yang pengembang BUMN ini tanamkan mencapai Rp 1,39 triliun.Arsitektur rumah mengadopsi design urban dan minimalis lengkap dengan kabel serat optik dan jaringan kabel listrik bawah tanah. Tipe rumah yang disediakan mulai 36/84 hingga 72/105 dengan harga perdana Rp 665 juta."Tahap pertama sold out. Fasilitas kami bangun seiring fisik rumah. Jadi saat dihuni, fasilitasnya sudah siap," kata Project Director The Anggana, Tommy Fitrianto.(LHE)