Ini Rusun Khusus Manula Jaman Now

Proyek baru apartemen dan rusun kebanyakan ditujukan kepada keluarga muda bahkan generasi milenial yang cenderung menunda pernikahan. Padahal pada saat bersamaan ada warga lanjut usia yang membutuhka hunian sesuai kebutuhannya.Singapura adalah satu dari sedikit negara yang sudah membangun rusun khusus warga usia lanjut. Di Jakarta baru ada satu rusun yang kapasitasnya pun sangat terbatas. Desainnya pun masih jaman old.Celah inilah yang dilihat biro desain Daniel Libeskind. Mereka merancang sebuah apartemen di edford-Stuyvesant, Brooklyn, New York, AS, khusus warga lanjut usia dengen selera jaman now.Perusahaan arsitektur lokal tersebut telah merilis tiga rendering apartemen murah tersebut. Protek ini bagian dari program Pemkot kota New York menyediakan hunian bagi warga lanjut usia yang populasinya terus bertambah."Semua unit bangunan ini akan terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan jangka waktu sewa 99 tahun," kata Daniel Libeskind dikutip dari Dezeen , Senin (9/4/2018).Luas bangunan bercat warna putih terang tersebut sekitar 955 meter persegi. Di 10 lantainya akan berisi 197 unit apartemen. Bentuknya khas karya Daniel Libeskind yang beraliran dekonstruksi, bentuk geometrisnya tidak lazim dan 'berani'.Apartemen ini memiliki bentuk unik, seperti kubus dengan aksen warna putih hingga permukaan tanah. Selain itu, garis-garis diagonal yang saling silang juga menjadi ciri khas dari apartemen ini. Bagian bawah apartemen merupakan ruang terbuka hijau.(LHE)