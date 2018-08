Ada 'pelangi' di toko ini

Toko buku yang satu ini dijamin tidak membosankan. Bukan karena memiliki aneka permainan untuk anak-anak atau cafe casual, melainkan interiornya yang berwarna-warni bagai pelangi.Sebagaimana dikutip dari archdaily , Lab Wutopia -biro desain yang merancangnya- membagi interior toko buku di Zhongshu, Tiongkok, dalam beberapa zona. Perpindahan zona diwakili nuansa warna yang berbeda.Setelah membuka pintu masuk, pengunjung sampai di zona 'The Sanctuary of Crystal'. Ruangan yang dipenuhi dengan buku berwana putih bersinar dengan hiasan cermin dan akrilik.Selanjutnya 'The Cave of Fireflies', adalah terowongan gelap yang menghubungkan ruang utama dan pintu masuk. Pelanggan akan memilih buku di sini dan mengikuti panduan serat optik ke area bacaan.Ruangan yang satu ini paling luas di antara ruangan lainnya. ‘The Xanadu of Rainbows’ dilengkapi dengan jendela besar. Ruangan ini didesain dengan lanskap tebing, lembah, pulau, jeram, dan oasis yang hyper architecturized dan abstrak.Ada juga lembaran aluminium berlubang tipis dalam warna gradien disimulasikan sebagai pelangi yang dipasang pada bagian atap toko buku.Zona terakhir adalah 'Castle of Innocence', ruangan yang dikelilingi oleh dinding putih ETFE merupakan area buku anak-anak. Desainnya dibuat rumit namun tetap ramah anak-anak.(LHE)